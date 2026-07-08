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Leni Setya Wati
Kamis, 9 Juli 2026 | 03.06 WIB

Selalu Perfeksionis, 8 Ciri Kepribadian Orang yang Selalu Tepat Waktu saat Menghadiri Berbagai Acara

Ilustrasi orang yang selalu datang on time (freepik/lookstudio) - Image

Ilustrasi orang yang selalu datang on time (freepik/lookstudio)

JawaPos.com - Datang tepat waktu merupakan kebiasaan yang sering kali mencerminkan karakter seseorang. Ada orang yang hampir selalu hadir sesuai jadwal, tanpa datang terlalu cepat maupun terlambat, sehingga dikenal sebagai pribadi yang konsisten dan dapat diandalkan.

Di tengah banyaknya orang yang kerap terburu-buru atau kesulitan mengatur waktu, mereka yang selalu datang tepat waktu tampak memiliki kemampuan mengelola aktivitas dengan baik. Kebiasaan tersebut bukan semata soal disiplin, tetapi juga menunjukkan pola pikir serta sikap yang tertata dalam menjalani keseharian.

Jika Anda termasuk orang yang hampir selalu hadir sesuai waktu yang telah ditentukan, bisa jadi Anda memiliki sejumlah karakteristik tersebut. Lantas, apa saja ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan kebiasaan datang tepat waktu? Berikut delapan di antaranya yang dirangkum dari Geediting.com.

1. Mereka memiliki intuisi dalam kalibrasi waktu

Orang yang selalu tepat waktu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki kebanyakan dari kita: jam internal yang secara mengejutkan terkalibrasi dengan baik.

Mereka dapat memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bersiap-siap, seberapa lama kemacetan lalu lintas secara realistis, dan bagaimana mengatur kecepatan mereka untuk tiba di saat yang tepat.

Ini bukan keberuntungan, ini adalah hubungan intuitif dengan waktu. Psikolog menyebutnya kesadaran temporal.

Dan meskipun dibentuk oleh pengalaman dan kebiasaan, hal ini sering kali menunjukkan kepribadian yang peka terhadap konteks dan lingkungan.

Orang-orang ini terampil dalam menyelaraskan energi mereka dengan apa yang dibutuhkan, tidak ada usaha yang sia-sia, tidak ada urgensi yang tidak perlu.

2. Mereka sangat menghargai rasa saling menghormati

Ketepatan waktu, terutama ketepatan waktu tingkat presisi, sering kali berakar pada rasa hormat, terhadap waktu, energi, dan harapan orang lain.

Orang-orang seperti ini sering kali hadir bagi orang lain dengan cara yang melampaui jadwal, hadir secara emosional, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan melakukan apa yang mereka katakan akan mereka lakukan.

3. Mereka berkembang dengan keseimbangan dan kontrol

Orang-orang ini bukanlah orang yang suka mengendalikan. Namun, mereka memang membutuhkan segala sesuatunya agar terasa teratur, tenang, dan terkendali, terutama dalam kehidupan mereka sendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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