7 Perilaku Ini Kerap Dimiliki Orang yang Canggung Bersosialisasi, tetapi Sering Tidak Disadari

1. Hilangnya isyarat sosial

Anda terlibat dalam suatu percakapan, dan tiba-tiba terjadi keheningan yang canggung, atau lelucon seseorang menjadi tidak menarik.

Momen-momen ini bisa terasa seperti ladang ranjau sosial, tetapi sering kali merupakan akibat dari kurangnya isyarat sosial.

Kita berbicara tentang isyarat halus yang digunakan orang untuk berkomunikasi, seperti bahasa tubuh, nada suara, dan ekspresi wajah.

Bagi mereka yang canggung secara sosial tetapi mungkin tidak menyadarinya, isyarat-isyarat ini sering kali tidak diperhatikan atau disalahartikan.

Mereka mungkin tidak menyadari tanda-tanda bahwa seseorang ingin mengakhiri percakapan atau bahwa humor mereka tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Memahami dan menanggapi isyarat-isyarat ini dengan tepat adalah kunci untuk interaksi sosial yang lancar.

Namun, jangan khawatir jika Anda kesulitan dengan hal ini, ini adalah keterampilan yang dapat dipelajari seiring berjalannya waktu.

2. Overthinking dan menganalisis secara berlebihan

Saat Anda canggung secara sosial, mudah untuk terperangkap dalam analisis berlebihan terhadap setiap interaksi.