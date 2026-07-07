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Leni Setya Wati
Selasa, 7 Juli 2026 | 21.54 WIB

7 Perilaku Ini Kerap Dimiliki Orang yang Canggung Bersosialisasi, tetapi Sering Tidak Disadari

Ilustrasi orang yang canggung dalam interaksi sosial (freepik) - Image

Ilustrasi orang yang canggung dalam interaksi sosial (freepik)

JawaPos.com - Kemampuan bersosialisasi setiap orang tentu berbeda-beda. Ada yang mudah membangun percakapan dan cepat akrab dengan orang baru, sementara ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama untuk merasa nyaman saat berinteraksi.

Dalam ilmu psikologi, kecanggungan saat bersosialisasi tidak selalu disadari oleh orang yang mengalaminya. Beberapa kebiasaan atau respons tertentu bisa muncul secara alami dan tanpa disadari justru memengaruhi cara mereka berkomunikasi dengan orang lain.

Dikutip dari laman geediting.com, terdapat tujuh perilaku yang sering ditemukan pada orang yang cenderung canggung dalam bersosialisasi meski mereka sendiri mungkin tidak menyadarinya. Berikut penjelasannya.

1. Hilangnya isyarat sosial

Anda terlibat dalam suatu percakapan, dan tiba-tiba terjadi keheningan yang canggung, atau lelucon seseorang menjadi tidak menarik.

Momen-momen ini bisa terasa seperti ladang ranjau sosial, tetapi sering kali merupakan akibat dari kurangnya isyarat sosial.

Kita berbicara tentang isyarat halus yang digunakan orang untuk berkomunikasi, seperti bahasa tubuh, nada suara, dan ekspresi wajah.

Bagi mereka yang canggung secara sosial tetapi mungkin tidak menyadarinya, isyarat-isyarat ini sering kali tidak diperhatikan atau disalahartikan.

Mereka mungkin tidak menyadari tanda-tanda bahwa seseorang ingin mengakhiri percakapan atau bahwa humor mereka tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Memahami dan menanggapi isyarat-isyarat ini dengan tepat adalah kunci untuk interaksi sosial yang lancar.

Namun, jangan khawatir jika Anda kesulitan dengan hal ini, ini adalah keterampilan yang dapat dipelajari seiring berjalannya waktu.

2. Overthinking dan menganalisis secara berlebihan

Saat Anda canggung secara sosial, mudah untuk terperangkap dalam analisis berlebihan terhadap setiap interaksi.

Berkutat pada apa yang Anda katakan, bagaimana ucapan itu diterima, dan apa artinya bagi hubungan Anda dengan orang tersebut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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