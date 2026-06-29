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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 30 Juni 2026 | 06.54 WIB

Menurut Psikologi, Orang Berpura-pura Kaya tetapi Sebenarnya Tidak Punya Uang Biasanya Menunjukkan 10 Perilaku Halus

seseorang yang berpura-pura kaya / foto: Magnific/8photo - Image

seseorang yang berpura-pura kaya / foto: Magnific/8photo

JawaPos.com - Di era media sosial, citra sering kali terasa lebih penting daripada realitas. Mobil mewah, liburan mahal, jam tangan bermerek, hingga gaya hidup glamor dipamerkan seolah menjadi ukuran keberhasilan hidup.

Namun menurut psikologi, tidak semua orang yang tampak “kaya” benar-benar memiliki kestabilan finansial. Sebagian justru sedang berjuang keras menutupi kondisi keuangan yang rapuh.

Menariknya, orang yang berpura-pura kaya jarang melakukannya secara terang-terangan. Mereka menunjukkan sinyal-sinyal halus—nyaris tak disadari—yang jika diperhatikan lebih dalam, mengungkapkan kecemasan, kebutuhan validasi, dan konflik batin tentang uang

Dilansir dari Expert Editor, terdapat sepuluh perilaku halus yang sering muncul, dilihat dari kacamata psikologi.

1. Terobsesi dengan Simbol Status, Bukan Fungsi

Menurut psikologi konsumsi, orang yang merasa tidak aman secara finansial cenderung membeli barang sebagai simbol identitas. Mereka lebih peduli pada merek, logo, atau pengakuan sosial dibandingkan manfaat sebenarnya.

Misalnya, memilih ponsel termahal meski fitur dasarnya jarang digunakan, atau membeli pakaian bermerek walau harus mencicil panjang. Bagi mereka, simbol status menjadi “topeng” untuk menenangkan rasa kurang berharga.

2. Sering Membicarakan Uang dan Kekayaan

Orang yang benar-benar mapan secara finansial biasanya tidak merasa perlu membicarakan uang terus-menerus. Sebaliknya, orang yang berpura-pura kaya sering menyelipkan cerita tentang gaji, bisnis, atau koneksi “orang dalam” di setiap percakapan.

Psikologi menyebut ini sebagai overcompensation—upaya berlebihan untuk menutupi rasa tidak aman dengan narasi yang dibangun sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
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