Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Selasa, 30 Juni 2026 | 02.27 WIB

3 Zodiak yang Pintu Rezekinya Terbuka Sejak Bulan Juni, Tahun 2026 Jadi Periode Lancar Uang

Ilustrasi orang kaya raya. (Magnific) - Image

Ilustrasi orang kaya raya. (Magnific)

JawaPos.com - Bulan Juni 2026 dalam penerawangan akan jadi momentum yang membuka banyak hal baru.

Dalam ramalan astrolog, tahun kuda api ini akan jadi ajang yang tepat untuk menjadi mapan secara finansial.

Sebab dalam periode ini beberapa orang yang beruntung dimungkinkan merasakan nikmatnya memperoleh kelancaran rezeki.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan pintu rezekinya terbuka sejak bulan Juni hingga membuat tahun 2026 jadi periode lancar uang

1. Zodiak Leo

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak leo dianggap punya peluang besar untuk menjadi kaya di tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, rezeki mereka di tahun kuda api ini akan mengalir dengan lancar melalui keuntungan bisnis.

Usaha yang dipunya dimungkinkan dapat beroperasi dengan lancar hingga berkembang kian mantap.

Di sisi lain, keberhasilan mereka juga tidak terlepas dari hoki dan juga kemampuan untuk memimpin dan mengelola usaha.

2. Zodiak Sagitarius

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Banyak Kemudahan, 6 Shio Ini Diguyur Uang dan Rezeki dari Berbagai Arah - Image
Zodiak

Banyak Kemudahan, 6 Shio Ini Diguyur Uang dan Rezeki dari Berbagai Arah

Senin, 29 Juni 2026 | 23.47 WIB

Keberuntungan Selalu Ada, 5 Zodiak Ini Selalu Didatangi Rezeki dan Uang - Image
Zodiak

Keberuntungan Selalu Ada, 5 Zodiak Ini Selalu Didatangi Rezeki dan Uang

Senin, 29 Juni 2026 | 04.40 WIB

3 Weton yang Kekayaannya Meningkat Cepat di Tahun 2026, Semua Pintu Rezeki Alirkan Banyak Uang - Image
Zodiak

3 Weton yang Kekayaannya Meningkat Cepat di Tahun 2026, Semua Pintu Rezeki Alirkan Banyak Uang

Minggu, 28 Juni 2026 | 06.03 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

3

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

4

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

5

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

6

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

7

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

8

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore