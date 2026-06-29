Banyak Kemudahan, 6 Shio Ini Diguyur Uang dan Rezeki dari Berbagai Arah

Shio yang diramalkan tabungannya seketika menjadi gemuk di pertengahan tahun 2026 saat uang tiba-tiba datang membuat rezeki terasa dekat. (dok: magnific)
JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, sejumlah shio diperkirakan akan mengalami peningkatan keberuntungan yang signifikan, terutama dalam hal rezeki yang datang secara tiba-tiba dan tidak terduga.
Ramalan tersebut menyebutkan bahwa aliran rezeki yang deras dapat membawa perubahan positif pada kondisi finansial para pemilik shio ini. Mereka diyakini berada dalam fase keberuntungan yang kuat, sehingga peluang baik di bidang ekonomi lebih mudah datang.
Selain itu, periode ini digambarkan sebagai masa ketika energi keberuntungan dan keuangan berada dalam kondisi yang selaras, membuka jalan bagi berbagai kesempatan baru.
Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Naura Kom pada Senin (29/6), terdapat enam shio yang diramalkan akan memperoleh rezeki berlimpah menurut astrologi Tionghoa.
1. Shio Naga
Dalam tradisi astrologi Tionghoa, Naga selalu menjadi simbol kekuatan dan keberuntungan yang luar biasa.
Mereka yang terlahir di tahun Naga dengan berbagai elemen seperti kayu (1976), api (1988), tanah (2000), logam (2012), dan air akan mengalami peningkatan signifikan dalam aspek keuangan.
Bisnis yang mereka jalankan akan mengalami perkembangan pesat dan memberikan keuntungan berlipat ganda.
Namun, para pemilik shio ini disarankan untuk tetap menjaga sikap rendah hati meskipun kesuksesan mulai menghampiri.
Keberuntungan finansial yang datang harus diimbangi dengan kebijaksanaan dalam mengelola kekayaan.
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