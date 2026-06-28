Keberuntungan Selalu Ada, 5 Zodiak Ini Selalu Didatangi Rezeki dan Uang

JawaPos.com – Astrologi menjadi salah satu hal yang menarik untuk dipelajari karena dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan keuangan.

Meski keberhasilan finansial pada dasarnya ditentukan oleh kerja keras, keputusan yang tepat, dan pengelolaan yang baik, astrologi menyebut ada beberapa zodiak yang dinilai lebih sering memperoleh keberuntungan dalam hal rezeki.

Mengutip Moneycontrol, berikut lima zodiak yang dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk menarik keberuntungan finansial dan rezeki dalam hidup. Apakah zodiak Anda termasuk di antaranya?

1. Taurus

Taurus dikenal sebagai pribadi yang tenang, sabar, dan praktis. Mereka pandai menabung dan meluangkan waktu untuk membangun kekayaan.

Mereka tidak terburu-buru, lebih memilih jalan yang mantap dan perlahan untuk meraih kesuksesan finansial.

Selain itu, menyukai investasi yang stabil dan tumbuh perlahan seiring waktu.

Cara hati-hati dalam mengelola uang ini mungkin tampak lambat, tetapi dapat menghasilkan keuntungan besar di masa mendatang.

2. Capricorn