Orang yang Tumbuh dalam Keterbatasan Ekonomi Biasanya Menunjukkan 10 Perilaku Unik Ini saat Dewasa Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang tumbuh dalam kemiskinan (Magnific/Pressfoto)
JawaPos.com - Masa kecil merupakan fondasi utama yang membentuk kepribadian dan pola pikir seseorang saat dewasa.
Bagi mereka yang tumbuh dalam keterbatasan ekonomi, tantangan hidup sejak dini sering kali membentuk perilaku yang unik. Perilaku ini biasanya berbeda dengan orang-orang yang tumbuh dalam kondisi keuangan yang lebih stabil.
Psikologi perkembangan dan sosial menunjukkan bahwa status ekonomi di masa kecil berpengaruh besar pada cara seseorang berpikir, bertindak, dan berhubungan dengan orang lain ketika dewasa.
Dampaknya tidak selalu negatif. Banyak dari perilaku ini yang justru menunjukkan kekuatan, ketahanan mental, serta kemampuan adaptasi yang luar biasa.
Melansir dari Geediting, berikut adalah 10 perilaku unik yang biasanya ditunjukkan oleh orang dewasa yang tumbuh dalam kemiskinan:
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1. Sangat Hemat dan Teliti dalam Mengatur Uang
Mereka terbiasa hidup dengan keterbatasan, sehingga saat dewasa mereka cenderung sangat berhati-hati dalam mengelola keuangan.
Setiap rupiah dihitung, dan pengeluaran selalu dipertimbangkan dengan matang.
Bahkan ketika kondisi keuangan mereka membaik, kebiasaan berhemat tetap melekat kuat.
2. Mengalami "Survivor Mentality"
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