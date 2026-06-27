9 Perilaku yang Menunjukkan Seseorang Lebih Cerdas dari Pekerjaannya Menurut Psikologi

Perilaku yang menunjukkan seseorang lebih cerdas dari pekerjaannya menurut psikologi./Magnific/ freepik
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa jabatan atau gaji seseorang tidak selalu mencerminkan kemampuan dan kecerdasan sesungguhnya yang mereka miliki.
Banyak orang memiliki kecerdasan luar biasa yang tidak tersalurkan penuh karena pekerjaan mereka tidak menuntut potensi sebenarnya yang mereka miliki.
Kecerdasan sering terungkap melalui perilaku kecil sehari-hari yang menunjukkan seseorang jauh lebih cerdas daripada yang terlihat dari pekerjaannya.
Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (27/6), berikut sembilan perilaku yang menunjukkan seseorang lebih cerdas dari pekerjaannya berdasarkan sudut pandang psikologi yang perlu dikenali.
1. Berani mengajukan pertanyaan saat tidak memahami sesuatu
Orang yang sangat cerdas cepat mengajukan pertanyaan ketika sesuatu tidak jelas daripada berasumsi atau berpura-pura mengerti situasinya.
Mengajukan pertanyaan bukan tanda kekurangan pengetahuan, melainkan keinginan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan akurat.
Karyawan cerdas tidak takut bersuara saat sesuatu tidak masuk akal, sementara yang lain memilih diam agar tidak terlihat tidak tahu.
2. Mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi
Daripada terpaku pada apa yang hilang atau terganggu, orang cerdas segera mengalihkan perhatian pada cara untuk melangkah maju.
Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons
Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol