9 Perilaku yang Menunjukkan Seseorang Lebih Cerdas dari Pekerjaannya Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa jabatan atau gaji seseorang tidak selalu mencerminkan kemampuan dan kecerdasan sesungguhnya yang mereka miliki.

Banyak orang memiliki kecerdasan luar biasa yang tidak tersalurkan penuh karena pekerjaan mereka tidak menuntut potensi sebenarnya yang mereka miliki.

Kecerdasan sering terungkap melalui perilaku kecil sehari-hari yang menunjukkan seseorang jauh lebih cerdas daripada yang terlihat dari pekerjaannya.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (27/6), berikut sembilan perilaku yang menunjukkan seseorang lebih cerdas dari pekerjaannya berdasarkan sudut pandang psikologi yang perlu dikenali.

1. Berani mengajukan pertanyaan saat tidak memahami sesuatu

Orang yang sangat cerdas cepat mengajukan pertanyaan ketika sesuatu tidak jelas daripada berasumsi atau berpura-pura mengerti situasinya.

Mengajukan pertanyaan bukan tanda kekurangan pengetahuan, melainkan keinginan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan akurat.

Karyawan cerdas tidak takut bersuara saat sesuatu tidak masuk akal, sementara yang lain memilih diam agar tidak terlihat tidak tahu.

2. Mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi