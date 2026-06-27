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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 27 Juni 2026 | 23.40 WIB

Jika Pria Menunjukkan 10 Perilaku Ini, Artinya Dia Benar-Benar Bahagia Menikmati Masa Lajangnya Menurut Psikologi

Ilustrasi seorang pria benar-benar bahagia hidup melajang (Magnific/Freepik) - Image

Ilustrasi seorang pria benar-benar bahagia hidup melajang (Magnific/Freepik)

JawaPos.com - Menjadi lajang sering kali dianggap sebagai fase sementara dalam hidup, khususnya bagi pria dewasa. Namun, psikologi modern menunjukkan bahwa tidak semua pria lajang merasa kesepian atau merasa hidupnya kurang lengkap.

Sebaliknya, banyak pria yang benar-benar bahagia dengan status lajang mereka tanpa merasa terbebani oleh tuntutan sosial untuk segera menikah. 

Kebahagiaan ini bukan muncul karena mereka takut berkomitmen, melainkan karena adanya rasa cukup, kesadaran diri yang tinggi, serta kepuasan terhadap hidup yang mereka jalani.

Melansir dari Geediting, berikut adalah 10 perilaku yang menunjukkan bahwa seorang pria benar-benar bahagia hidup melajang menurut  psikologi:

1. Ia Nyaman Melakukan Banyak Hal Sendirian

Seorang pria yang bahagia sebagai lajang tidak merasa canggung saat harus makan di restoran sendiri, menonton film sendirian, atau pergi liburan tanpa pasangan. 

Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai self-sufficiency, kemampuan menikmati kebersamaan dengan diri sendiri tanpa merasa kesepian. 

Ini menunjukkan tingkat kedewasaan emosional dan stabilitas mental yang tinggi.

2. Ia Tidak Membutuhkan Validasi Romantis untuk Merasa Bernilai

Pria yang merasa puas menjadi lajang tidak mencari hubungan romantis hanya untuk merasa dihargai atau diterima. 

Editor: Candra Mega Sari
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