7 Perilaku Mikro yang Membuat Orang Menghormati Anda dengan Cepat Menurut Psikologi

JawaPos.com - Mengapa ada orang yang baru bertemu beberapa menit tetapi langsung mendapatkan rasa hormat dari orang lain? Banyak yang mengira penyebabnya adalah jabatan, kekayaan, atau penampilan. Padahal, penelitian psikologi menunjukkan bahwa rasa hormat sering kali dibangun melalui perilaku-perilaku kecil yang dilakukan secara konsisten.

Perilaku mikro adalah tindakan sederhana yang berlangsung hanya beberapa detik, tetapi memberikan sinyal kuat mengenai kepercayaan diri, kompetensi, integritas, dan kematangan emosional seseorang. Orang mungkin tidak menyadarinya secara sadar, tetapi otak mereka terus membaca isyarat-isyarat tersebut untuk menentukan apakah seseorang layak dipercaya dan dihormati.

Menariknya, perilaku ini tidak membutuhkan bakat khusus. Siapa pun dapat melatihnya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja, keluarga, maupun pergaulan sosial.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (27/6), terdapat tujuh perilaku mikro yang menurut berbagai temuan psikologi dapat membantu Anda memperoleh rasa hormat lebih cepat.

1. Menatap Mata dengan Natural, Bukan Menantang

Kontak mata merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling berpengaruh. Saat Anda mempertahankan kontak mata secukupnya ketika berbicara atau mendengarkan, orang lain cenderung melihat Anda sebagai pribadi yang percaya diri, jujur, dan hadir sepenuhnya dalam percakapan.

Sebaliknya, mata yang terus menghindar sering kali diartikan sebagai tanda gugup, tidak yakin, atau bahkan tidak tulus. Namun, terlalu lama menatap juga dapat terasa mengintimidasi.

Psikologi menyarankan keseimbangan. Tatap lawan bicara sekitar beberapa detik, lalu sesekali alihkan pandangan secara alami sebelum kembali melakukan kontak mata.

Tips praktis:

Fokus pada mata lawan bicara saat mendengarkan.

Jangan terus melihat ponsel ketika orang lain sedang berbicara.

Gunakan ekspresi wajah yang ramah agar tatapan tidak terasa agresif.

2. Mendengarkan Tanpa Memotong Pembicaraan

Banyak orang mendengar hanya untuk menunggu giliran berbicara. Orang yang dihormati justru melakukan kebalikannya.

Mereka memberi ruang bagi lawan bicara untuk menyelesaikan kalimat, menunjukkan perhatian melalui anggukan kecil, serta memberikan respons yang relevan.

Dalam psikologi interpersonal, perilaku ini dikenal sebagai active listening. Ketika seseorang merasa benar-benar didengarkan, ia cenderung memberikan penghargaan dan rasa hormat yang lebih besar kepada lawan bicaranya.