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Risma Azzah Fatin
Senin, 29 Juni 2026 | 02.26 WIB

5 Strategi Digital Meta yang Mengubah Perilaku Milenial Namun Diabaikan Generasi X dan Gen Z

Gen Z (Freepik) - Image

Gen Z (Freepik)

JawaPos.com – Perkembangan teknologi digital selama dua dekade terakhir menjadi bagian dari eksperimen sosial besar yang dilakukan melalui berbagai platform media sosial.

Namun, respons terhadap perubahan tersebut berbeda di setiap generasi, dengan Generasi Milenial cenderung menerima, sementara Generasi X dan Generasi Z menunjukkan sikap lebih kritis, seperti dilansir dari laman YourTango.

1.     Dominasi Media Sosial sebagai Ruang Pembentukan Identitas

Eksperimen pertama terjadi melalui perkembangan media sosial yang menjadikan platform digital sebagai tempat membangun citra diri dan hubungan sosial. Generasi Milenial menjadi kelompok yang paling menerima konsep tersebut melalui penggunaan Facebook dan Instagram untuk berbagi aktivitas serta membangun komunitas. Sebaliknya, Generasi X cenderung lebih skeptis, sedangkan Generasi Z melihatnya sebagai ruang yang penuh kepentingan komersial.

2.     Pengumpulan Data Pengguna Melalui Aktivitas Digital

Model bisnis berbasis data pengguna menjadi salah satu strategi utama perusahaan teknologi dalam mengembangkan layanan digital. Generasi Milenial banyak menggunakan platform tersebut tanpa sepenuhnya menyadari nilai ekonomi dari data pribadi yang mereka bagikan. Sementara itu, Generasi X dan Generasi Z menunjukkan tingkat kewaspadaan lebih tinggi terhadap praktik pengumpulan data dan pemanfaatan informasi pengguna.

3.     Algoritma Digital untuk Mengatur Pola Konsumsi Konten

Algoritma media sosial dirancang untuk mempertahankan keterlibatan pengguna melalui rekomendasi konten yang sesuai dengan minat mereka. Strategi tersebut berhasil meningkatkan penggunaan platform di kalangan Generasi Milenial yang menikmati kemudahan menemukan informasi dan hiburan secara personal. Namun, Generasi X dan Generasi Z lebih memahami mekanisme algoritma sehingga cenderung mempertanyakan pengaruhnya terhadap perilaku pengguna.

4.     Metaverse sebagai Masa Depan Interaksi Digital

Upaya Meta memperkenalkan Metaverse menjadi eksperimen besar untuk menciptakan lingkungan virtual sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Generasi Milenial menjadi kelompok yang sempat tertarik terhadap gagasan tersebut karena melihat peluang baru dalam bekerja, berinteraksi, dan membangun komunitas digital. Namun, Generasi X menilai konsep tersebut bukan hal baru, sedangkan Generasi Z lebih memilih ruang digital yang dianggap lebih bebas seperti komunitas gim dan platform percakapan daring.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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