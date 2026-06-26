Menurut Psikologi, Anda Tergolong Sangat Cerdas jika Mampu Mengatasi 8 Situasi Sulit Ini

Ilustrasi seseorang yang cerdas (Magnific/Pressfoto)
JawaPos.com - Kecerdasan sering kali dipahami secara sempit hanya sebagai kemampuan menghafal, menghitung cepat, atau meraih nilai akademik yang tinggi. Padahal, dalam pandangan psikologi modern, kecerdasan manusia jauh lebih kompleks dari itu.
Seseorang dapat dikategorikan cerdas bukan hanya karena mampu menyelesaikan soal yang rumit, melainkan juga karena kapasitasnya dalam mengelola emosi, memahami situasi yang kompleks, mengambil keputusan di bawah tekanan, serta beradaptasi saat menghadapi perubahan.
Banyak orang tampak pintar ketika segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Namun, kapasitas yang sebenarnya justru sering kali teruji saat seseorang berada dalam situasi sulit, seperti ketika menghadapi konflik, tekanan, ketidakpastian, kegagalan, atau tuntutan hidup yang besar.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan situasi yang menurut psikologi sering membuat banyak orang merasa kewalahan. Kendati demikian, situasi-situasi ini justru dapat menjadi indikator bahwa seseorang memiliki kecerdasan yang tinggi jika ia mampu menghadapinya dengan baik.
1. Tetap Tenang saat Menghadapi Tekanan Besar
Salah satu tanda kemampuan mental yang kuat adalah mampu mempertahankan ketenangan ketika berada dalam situasi penuh tekanan.
Ketika seseorang menghadapi masalah besar, otak manusia secara alami dapat masuk ke mode stres. Banyak orang langsung bereaksi secara emosional: panik, marah, menyalahkan orang lain, atau mengambil keputusan terburu-buru.
Namun, orang dengan kecerdasan emosional yang baik cenderung mampu memberi jarak antara perasaan dan tindakan.
Mereka mungkin tetap merasa takut atau tertekan, tetapi mereka tidak membiarkan emosi mengendalikan keputusan.
Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan regulasi emosi, yaitu kemampuan mengelola respons emosional agar tetap efektif.
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