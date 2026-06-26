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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 27 Juni 2026 | 05.06 WIB

Menurut Psikologi, 9 Hal yang Langsung Diperhatikan oleh Orang yang Cerdas Secara Sosial Saat Bertemu Orang Baru

seseorang yang memperhatikan orang baru./Freepik/freepik - Image

seseorang yang memperhatikan orang baru./Freepik/freepik

JawaPos.com - Dalam psikologi sosial, kecerdasan sosial adalah kemampuan memahami orang lain, membaca situasi, dan menyesuaikan diri secara efektif dalam interaksi. Orang yang cerdas secara sosial tidak sekadar ramah atau pandai berbicara—mereka peka, observatif, dan mampu menangkap isyarat halus yang sering luput dari perhatian orang lain.

Saat bertemu orang baru, ada beberapa hal penting yang langsung diperhatikan secara spontan oleh orang dengan kecerdasan sosial tinggi. Menariknya, sebagian besar bukan soal penampilan fisik, melainkan sinyal psikologis dan emosional.

Dilansir dari Geediting, terdapat penjelasan lengkapnya menurut sudut pandang psikologi.

1. Bahasa Tubuh yang Tidak Disadari

Hal pertama yang hampir selalu diperhatikan adalah bahasa tubuh. Psikologi menunjukkan bahwa sebagian besar komunikasi manusia bersifat nonverbal.

Orang yang cerdas secara sosial akan memperhatikan:

Postur tubuh (terbuka atau tertutup)

Gerakan tangan (alami atau kaku)

Arah tubuh (menghadap atau menjauh)

Ketegangan bahu dan leher

Bahasa tubuh memberi petunjuk apakah seseorang:

Merasa nyaman

Sedang defensif

Percaya diri

Atau justru cemas

Mereka tidak menilai, tetapi menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan pendekatan komunikasi.

2. Kontak Mata dan Polanya

Editor: Hanny Suwindari
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