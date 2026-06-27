10 Tanda Burnout Seorang Karyawan di hari Minggu Malam Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi kerja menjelaskan bahwa rasa cemas berlebihan menjelang Senin bukan sekadar kebiasaan biasa. Banyak karyawan mengalami burnout tanpa menyadari gejalanya sejak dini.

Kegelisahan yang muncul setiap Minggu malam sering disebut sebagai sinyal ketidakpuasan terhadap pekerjaan.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (27/6), berikut sepuluh tanda kecil yang menunjukkan seseorang sudah sangat tertekan dengan rutinitas kerjanya.

1. Bangun tidur di pagi hari

Sebagian orang merasakan gelombang khawatir begitu alarm berbunyi karena hormon kortisol memang meningkat saat bangun.

Namun rasa enggan yang terus berulang setiap kali memikirkan alarm Senin pagi menandakan keinginan kuat menghindari pekerjaan.

Jika pola ini terus terjadi, tubuh sebenarnya sedang menolak rutinitas kerja yang dirasa menyiksa.

2. Beban kerja yang menumpuk

Tidak banyak orang beruntung menikmati pekerjaannya, sehingga wajar merasa malas menghadapi daftar tugas panjang.