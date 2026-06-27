10 Tanda Burnout Seorang Karyawan di hari Minggu Malam Menurut Psikologi

Tanda burnout seorang karyawan saat minggu malam menurut psikologi./Magnific/ DC Studio
JawaPos.com – Psikologi kerja menjelaskan bahwa rasa cemas berlebihan menjelang Senin bukan sekadar kebiasaan biasa. Banyak karyawan mengalami burnout tanpa menyadari gejalanya sejak dini.
Kegelisahan yang muncul setiap Minggu malam sering disebut sebagai sinyal ketidakpuasan terhadap pekerjaan.
Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (27/6), berikut sepuluh tanda kecil yang menunjukkan seseorang sudah sangat tertekan dengan rutinitas kerjanya.
1. Bangun tidur di pagi hari
Sebagian orang merasakan gelombang khawatir begitu alarm berbunyi karena hormon kortisol memang meningkat saat bangun.
Namun rasa enggan yang terus berulang setiap kali memikirkan alarm Senin pagi menandakan keinginan kuat menghindari pekerjaan.
Baca Juga:Bertambah Jadi 5 Orang, Calon Manajer Kopdes Merah Putih di Kalimantan Meninggal Dunia saat Latsarmil
Jika pola ini terus terjadi, tubuh sebenarnya sedang menolak rutinitas kerja yang dirasa menyiksa.
2. Beban kerja yang menumpuk
Tidak banyak orang beruntung menikmati pekerjaannya, sehingga wajar merasa malas menghadapi daftar tugas panjang.
Namun beban kerja yang terasa menguasai pikiran sejak Minggu malam menandakan tekanan yang sudah berlebihan.
Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons
Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol