Tak Seperti Dugaan Netizen, Karina Ranau Sebut Sejumlah Karyawan Membantunya Saat Didorong Pria Tak Dikenal

Rekaman CCTV memperlihatkan Karina Ranau istri mendiang Epy Kusnandar terjatuh usai didorong pria. (Instagram: karinaranau9
JawaPos.com - Karina Ranau memviralkan tindakan pria tak dikenal diduga calon pembeli di warungnya yang bertindak kurang sopan hingga mendorongnya sampai terjatuh. Kejadian tersebut terjadi pada Senin (15/6) kemarin.
Pada kolom komentar unggahan Karina Ranau, banyak netizen menyesalkan tindakan sejumlah karyawan laki-laki yang dianggap diam saja tidak membantu istri mendiang Epy Kusnandar usai ia didorong hingga terjatuh.
Karina Ranau membantah dugaan netizen bahwa sejumlah karyawan laki-laki tidak membantu dirinya. Karina Ranau memastikan sangat dibantu oleh sejumlah karyawannya.
"Anak-anak ini semuanya nolongin saya, Mas. Tidak seperti komentar di sosial media ya. Netizen kan tidak tahu kronologinya. Mereka bilang, 'itu karyawannya pakai rok aja, pakai celana pendek aja, banci lah, apa lah,'" katanya.
Karina Ranau menyebut, sejumlah karyawannya sempat mengerubungi pria yang telah bertindak tidak sopan mendorong Karina hingga terjatuh. Namun, mereka tidak sampai memukul pria itu meski sempat terjadi ketegangan.
"Kalian nggak tahu anak-anak ini sudah ngerubungin dia, sudah mau dipukul mungkin, bajunya sudah diginiin (ditarik kerah bajunya). Dia (pelaku) sudah panik gitu," tuturnya.
Lebih lanjut diungkapkan Karina Ranau, CCTV yang ada di warungnya kebetulan mati pada saat terjadi kejadian tak menyenangkan. Dia bersyukur dengan cepat mengambil handphone untuk mengabadikan momen.
"Untungnya saya cepat ambil handphone, karena kalau saya nggak videoin kemarin waktu teriak-teriak itu mungkin hilang, nggak tahu orangnya. Karena nggak ada CCTV yang dekat," katanya.
Setelah Karina Ranau mengunggah terduga pelaku di akun media sosialnya, sejumlah pengguna media sosial membantu melacak hingga berhasil menemukan alamat rumah yang bersangkutan.
Seorang pria mendorong Karina Ranau di warungnya di bilangan Kalibata,Jakarta Selatan, Senin (15/6) kemarin. Hal itu dipicu beberapa kali diminta Karina untuk memindahkan motor karena dianggap mengganggu.
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