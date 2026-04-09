Nanda Prayoga
Selasa, 26 Mei 2026 | 08.16 WIB

PHK Massal Hantam Meta, Karyawan Dilanda Kecemasan di Tengah Transformasi AI

Ilustrasi Meta AI. (Istimewa).

JawaPos.com - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali mengguncang Meta. Perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu memangkas sekitar 8.000 karyawan atau 10 persen tenaga kerja mereka.

Langkah ini bagian dari transformasi besar menuju era kecerdasan buatan atau AI. Seperti dilansir dari The New York Times, PHK dilakukan secara bertahap pada Rabu (20/5) waktu setempat.

Karyawan di Singapura menerima email pemberitahuan sejak pukul 04.00 pagi. Lalu pekerja di Inggris, Amerika Serikat, dan negara lainnya sesuai zona waktu masing-masing.

Di internal perusahaan, suasana penuh ketegangan dan banyak karyawan saling bertukar pesan suram. Mereka memeriksa direktori internal untuk mengetahui siapa yang terkena PHK.

Di forum internal Meta, ratusan pekerja menggunakan emoji salad sebagai simbol penghormatan kepada kolega yang diberhentikan. Bahkan, ada pegawai yang baru direkrut sebulan lalu ikut terkena PHK.

Kondisi kantor Meta pada hari pengumuman PHK disebut nyaris kosong. Kepala sumber daya manusia perusahaan, Janelle Gale, meminta karyawan bekerja dari rumah.

Di beberapa sudut kantor muncul selebaran petisi yang menolak program pelacakan data karyawan untuk pelatihan AI. Beberapa pekerja mengambil makanan ringan dan pengisi daya laptop gratis dari kantor.

Mereka khawatir kehilangan akses setelah diberhentikan. PHK ini bagian dari langkah agresif Meta untuk memperkuat bisnis AI.

Editor: Dinarsa Kurniawan
