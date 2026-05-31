9 Alasan Karyawan Terbaik Justru Paling Frustrasi di Tempat Kerja Menurut Psikologi

Psikologi menjelaskan bahwa karyawan terbaik di tempat kerja justru sering menjadi orang yang paling banyak menanggung beban dan frustrasi.

Frustrasi yang mereka rasakan bukan karena kurang kompeten, melainkan karena terlalu banyak dibebankan tanpa mendapat pengakuan yang sepadan.

Gallup mencatat bahwa hanya 20 persen karyawan secara global yang benar-benar terlibat dengan pekerjaannya, sementara sisanya berjuang dalam diam.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (30/5), berikut sembilan alasan mengapa karyawan terbaik di tempat kerja justru sering menjadi yang paling frustrasi berdasarkan sudut pandang psikologi.

1. Menanggung tanggung jawab melebihi jabatan mereka

Setidaknya 77 persen karyawan mengambil pekerjaan di luar deskripsi tugas mereka, dan karyawan terbaik adalah yang paling sering dimintai hal tersebut.

Mereka tidak selalu keberatan dengan tambahan tanggung jawab, namun tidak pernah mendapat kompensasi atau pengakuan yang layak atas kerja ekstra tersebut.

Ketika kelebihan beban terus terjadi tanpa manfaat yang sepadan, rasa tidak puas mulai menumpuk dan perlahan-lahan berubah menjadi kekecewaan yang dalam.

2. Menyadari ketidakefisienan yang tidak disadari orang lain