Jika Anda Sering Membantu Orang Lain tetapi Hanya Sedikit Orang yang Membantu Anda, Kemungkinan Anda Menunjukkan 8 Perilaku Ini

JawaPos.com - Ada orang-orang yang selalu hadir ketika orang lain membutuhkan bantuan. Mereka menjadi tempat curhat, sumber solusi, dan orang pertama yang dihubungi ketika terjadi masalah. Namun ironisnya, ketika mereka sendiri membutuhkan dukungan, hanya sedikit orang yang benar-benar hadir untuk membantu.

Jika situasi ini terdengar familiar, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa dunia tidak adil atau bahwa orang-orang di sekitar Anda tidak peduli. Dalam banyak kasus, psikologi menunjukkan bahwa pola ini juga dapat dipengaruhi oleh perilaku dan cara seseorang berinteraksi dengan lingkungannya.

Orang yang terlalu sering membantu sering kali tanpa sadar mengirimkan sinyal tertentu kepada orang lain. Akibatnya, mereka terlihat kuat, mandiri, dan tidak membutuhkan bantuan.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (25/6), terdapat delapan perilaku yang sering ditemukan pada orang-orang yang selalu membantu orang lain tetapi jarang mendapatkan bantuan kembali.

1. Anda Terlalu Mandiri

Kemandirian adalah kualitas yang sangat dihargai. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, kemandirian justru dapat menciptakan jarak emosional dengan orang lain.

Ketika Anda selalu menyelesaikan masalah sendiri, orang-orang di sekitar akan menganggap bahwa Anda tidak membutuhkan bantuan. Mereka terbiasa melihat Anda mampu menghadapi tantangan tanpa dukungan siapa pun.

Lama-kelamaan, persepsi ini menjadi begitu kuat sehingga bahkan ketika Anda sedang kesulitan, orang lain tidak menyadarinya. Mereka berpikir Anda akan baik-baik saja seperti biasanya.

Psikologi sosial menunjukkan bahwa manusia cenderung merespons sinyal yang mereka lihat secara konsisten. Jika Anda selalu tampil kuat, dunia akan memperlakukan Anda sebagai orang yang tidak membutuhkan pertolongan.

2. Anda Sulit Meminta Bantuan

Banyak orang yang senang membantu justru merasa tidak nyaman ketika harus meminta bantuan.

Mereka takut merepotkan orang lain, khawatir dianggap lemah, atau merasa bersalah karena menambah beban orang lain. Akibatnya, mereka memilih memikul semuanya sendiri.

Masalahnya, orang lain tidak bisa membaca pikiran Anda. Mereka mungkin ingin membantu, tetapi tidak mengetahui bahwa Anda sedang membutuhkan dukungan.

Menurut psikologi komunikasi, kemampuan meminta bantuan adalah keterampilan sosial yang penting. Memberi kesempatan kepada orang lain untuk membantu sebenarnya dapat memperkuat hubungan, bukan melemahkannya.