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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 28 Juni 2026 | 04.58 WIB

Menurut Psikologi, 10 Perilaku Halus yang Mengungkap Niat Sebenarnya Seseorang dalam Hitungan Detik

seseorang yang memperhatikan mimik wajah / foto: Magnific/mego-studio - Image

seseorang yang memperhatikan mimik wajah / foto: Magnific/mego-studio

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan berbagai macam orang. Ada yang terlihat ramah tetapi ternyata memiliki maksud tersembunyi, ada pula yang tampak dingin namun sebenarnya tulus.

Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa niat dan perasaan seseorang sering kali bocor melalui perilaku-perilaku kecil yang terjadi secara spontan dan sulit dikendalikan sepenuhnya.

Meskipun tidak ada satu pun tanda yang dapat menjamin seseorang memiliki niat tertentu, kombinasi beberapa perilaku halus sering memberikan petunjuk yang cukup akurat mengenai apa yang sebenarnya mereka pikirkan atau rasakan.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat sepuluh perilaku halus yang menurut psikologi dapat membantu mengungkap niat seseorang hanya dalam hitungan detik.

1. Ekspresi Wajah yang Muncul Sesaat

Psikolog menyebutnya sebagai microexpression atau ekspresi mikro. Ekspresi ini muncul sangat cepat, biasanya kurang dari satu detik, sebelum seseorang sempat mengontrol wajahnya.

Misalnya, seseorang yang tersenyum ketika menerima kabar baik Anda, tetapi sesaat sebelumnya muncul ekspresi kecewa atau iri. Meskipun cepat, ekspresi mikro sering dianggap sebagai jendela menuju emosi yang sebenarnya.

Karena berlangsung sangat singkat, banyak orang tidak menyadarinya. Namun ketika diperhatikan dengan saksama, ekspresi ini dapat memberikan petunjuk apakah seseorang benar-benar senang, marah, takut, atau tidak setuju.

2. Arah Kaki Saat Berbicara

Kebanyakan orang fokus pada mata dan wajah ketika berinteraksi. Padahal, kaki sering kali lebih jujur daripada wajah.

Editor: Hanny Suwindari
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