10 Perilaku Generasi Boomer dan Gen X di Tempat Kerja yang Menurut Gen Z Sangat Tidak Menarik

JawaPos.com – Perbedaan generasi di tempat kerja semakin terasa nyata terutama antara Gen Z dengan Generasi Boomer dan Gen X yang memiliki nilai kerja yang sangat berbeda.

Di tengah ketidakpastian ekonomi, gesekan antara generasi muda dan tua di tempat kerja menjadi semakin emosional dan sulit untuk dihindari setiap harinya.

Memahami perspektif Gen Z tentang perilaku generasi yang lebih tua penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan produktif bagi semua pihak.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (27/6), berikut sepuluh perilaku generasi Boomer dan Gen X di tempat kerja yang paling sering dianggap tidak menarik dan membuat frustrasi oleh generasi muda saat ini.

1. Setia pada perusahaan meski merugikan diri sendiri

Banyak generasi tua membeli narasi loyalitas terhadap perusahaan dengan rela lembur dan menerima gaji rendah demi hubungan baik dengan atasan mereka.

Gen Z yang jauh lebih bersedia berpindah kerja demi budaya perusahaan dan kompensasi yang lebih baik merasa frustrasi dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Harapan agar karyawan muda menunjukkan loyalitas serupa meskipun tidak mendapat dukungan setimpal menjadi salah satu sumber ketegangan terbesar antargenerasi.

2. Membutuhkan struktur yang kaku untuk bisa bekerja