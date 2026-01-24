10 Hal yang Diyakini Gen Z Lebih Baik Dilakukan Dibanding Boomer dan Gen X Menurut Psikologi

Hal yang Diyakini Gen Z Lebih Baik Dilakukan Dibanding Boomer dan Gen X Menurut Psikologi./Magnific/ freepik
JawaPos.com – Setiap generasi percaya membawa kontribusi unik bagi dunia, dan Gen Z tidak terkecuali dalam meyakini hal tersebut.
Tumbuh dengan smartphone dan akses informasi tanpa henti membuat Gen Z merasa lebih adaptif dibanding generasi Boomer dan Gen X sebelumnya.
Keyakinan ini menciptakan perdebatan antar generasi karena Boomer dan Gen X melihat pengalaman hidup sebagai guru yang tidak bisa digantikan teknologi.
Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (25/6), berikut sepuluh hal yang menurut Gen Z mereka lakukan jauh lebih baik dibandingkan dengan Boomer dan Gen X menurut Psikologi.
1. Mengelola keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi
Banyak generasi yang lebih tua menemukan makna dalam budaya kerja keras meski hal itu sering memuliakan kelelahan secara berlebihan dan tidak sehat.
Gen Z melihat diri mereka tetap ambisius namun dengan batasan yang jelas, menolak menjadikan kelelahan sebagai tanda kebanggaan personal.
Mereka melindungi ketenangan diri dengan menetapkan keseimbangan kerja yang ideal meski terasa mengkhawatirkan bagi atasan dari generasi sebelumnya.
2. Pola makan organik dan sehat
Studi dari Organic Trade Organization menunjukkan bahwa generasi muda mendorong sebagian besar pertumbuhan industri makanan organik saat ini.
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