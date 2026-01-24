Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 26 Juni 2026 | 08.39 WIB

10 Hal yang Diyakini Gen Z Lebih Baik Dilakukan Dibanding Boomer dan Gen X Menurut Psikologi

Hal yang Diyakini Gen Z Lebih Baik Dilakukan Dibanding Boomer dan Gen X Menurut Psikologi./Magnific/ freepik - Image

Hal yang Diyakini Gen Z Lebih Baik Dilakukan Dibanding Boomer dan Gen X Menurut Psikologi./Magnific/ freepik

JawaPos.com – Setiap generasi percaya membawa kontribusi unik bagi dunia, dan Gen Z tidak terkecuali dalam meyakini hal tersebut.

Tumbuh dengan smartphone dan akses informasi tanpa henti membuat Gen Z merasa lebih adaptif dibanding generasi Boomer dan Gen X sebelumnya.

Keyakinan ini menciptakan perdebatan antar generasi karena Boomer dan Gen X melihat pengalaman hidup sebagai guru yang tidak bisa digantikan teknologi.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (25/6), berikut sepuluh hal yang menurut Gen Z mereka lakukan jauh lebih baik dibandingkan dengan Boomer dan Gen X menurut Psikologi.

1. Mengelola keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi

Banyak generasi yang lebih tua menemukan makna dalam budaya kerja keras meski hal itu sering memuliakan kelelahan secara berlebihan dan tidak sehat.

Gen Z melihat diri mereka tetap ambisius namun dengan batasan yang jelas, menolak menjadikan kelelahan sebagai tanda kebanggaan personal.

Mereka melindungi ketenangan diri dengan menetapkan keseimbangan kerja yang ideal meski terasa mengkhawatirkan bagi atasan dari generasi sebelumnya.

2. Pola makan organik dan sehat

Studi dari Organic Trade Organization menunjukkan bahwa generasi muda mendorong sebagian besar pertumbuhan industri makanan organik saat ini.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
10 Cara Orang Tua Boomer Ungkap Cinta yang Disalahartikan sebagai Kritik Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

10 Cara Orang Tua Boomer Ungkap Cinta yang Disalahartikan sebagai Kritik Menurut Psikologi

Rabu, 3 Juni 2026 | 20.48 WIB

Psikologi Mengatakan Ini Dia 9 Kebiasaan Generasi Milenial yang Diam-Diam Mengganggu Generasi Boomer - Image
Lifestyle

Psikologi Mengatakan Ini Dia 9 Kebiasaan Generasi Milenial yang Diam-Diam Mengganggu Generasi Boomer

Sabtu, 24 Januari 2026 | 17.49 WIB

Anda Dibesarkan oleh Orang Tua yang Luar Biasa Jika Anda Mendengar 10 Frasa Ini Saat Tumbuh Dewasa Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Anda Dibesarkan oleh Orang Tua yang Luar Biasa Jika Anda Mendengar 10 Frasa Ini Saat Tumbuh Dewasa Menurut Psikologi

Jumat, 26 Juni 2026 | 04.18 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

3

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore