10 Cara Orang Tua Boomer Ungkap Cinta yang Disalahartikan sebagai Kritik Menurut Psikologi

Cara orang tua boomer ungkap cinta yang disalahartikan kritik menurut psikologi (Magnific/Freepik)
JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa cara orang tua boomer mengungkap cinta kepada anak-anaknya sering kali disalahartikan sebagai kritik yang menyakitkan.
Perbedaan generasi menciptakan jurang komunikasi yang membuat cara ungkap cinta ala boomer terasa seperti penilaian negatif bagi anak-anaknya.
Orang tua boomer cenderung lebih mengutamakan aturan dan harapan daripada ekspresi perasaan, sehingga niat baik mereka sering tidak tersampaikan dengan tepat.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (3/6), berikut cara khas orang tua boomer mengekspresikan kasih sayang yang justru sering disalahartikan sebagai kritik oleh anak-anak mereka.
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1. Membiarkan anak-anak mencari tahu segalanya sendiri
Orang tua boomer percaya bahwa membiarkan anak-anak mandiri dalam memecahkan masalah adalah cara terbaik mempersiapkan mereka menghadapi dunia nyata.
Kemandirian memang penting, namun meninggalkan anak sepenuhnya tanpa panduan bisa membuat mereka merasa tidak didukung dan bahkan ditinggalkan.
Niat membentuk kemandirian yang baik ini justru sering terasa seperti kurangnya perhatian dan kepedulian bagi anak yang membutuhkan bimbingan nyata.
2. Membandingkan kehidupan anak dengan orang lain
Kalimat pembuka seperti "waktu aku seumurmu dulu" sudah cukup membuat anak tidak nyaman, apalagi jika diikuti perbandingan dengan saudara atau orang lain.
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