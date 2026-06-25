Jika Seseorang Menggunakan 7 Frasa Ini, Mereka Diam-Diam Mencoba Menjauh dari Hubungan Tersebut Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, perubahan perasaan tidak selalu muncul dalam bentuk pertengkaran besar atau keputusan yang diumumkan secara langsung. Banyak orang justru mulai menarik diri secara perlahan melalui perubahan kecil dalam cara mereka berbicara, merespons, dan berinteraksi.

Menurut psikologi hubungan, komunikasi sering menjadi salah satu tanda paling awal ketika seseorang mulai mengalami jarak emosional. Kata-kata yang tampak sederhana bisa menjadi petunjuk bahwa seseorang sedang mengurangi keterlibatan, kehilangan kedekatan, atau mencoba mempersiapkan diri untuk menjauh.

Namun, penting untuk diingat: satu kalimat saja tidak selalu berarti seseorang sudah tidak mencintai atau ingin pergi. Konteks, pola perilaku, dan perubahan secara keseluruhan jauh lebih penting daripada satu ucapan tertentu.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (24/6), terdapat tujuh frasa yang sering muncul ketika seseorang mulai menjauh secara emosional dari sebuah hubungan.

1. “Aku lagi butuh waktu sendiri”

Pada dasarnya, membutuhkan ruang pribadi adalah hal yang sehat dalam hubungan. Setiap orang tetap memiliki kebutuhan untuk beristirahat, memproses pikiran, atau menghabiskan waktu dengan dirinya sendiri.

Namun, menurut konsep psikologi hubungan, perbedaannya terletak pada cara seseorang meminta ruang tersebut.

Jika seseorang berkata:

“Aku butuh waktu sendiri, tapi kita tetap bisa ngobrol nanti.”

itu bisa menunjukkan kebutuhan normal untuk menenangkan diri.

Tetapi jika frasa ini mulai sering muncul bersamaan dengan:

menghindari percakapan,

semakin jarang mencari kabar,

tidak tertarik memperbaiki masalah,

maka bisa menjadi tanda adanya jarak emosional.

Kadang seseorang tidak benar-benar hanya membutuhkan waktu sendiri, tetapi sedang mencoba menciptakan jarak agar perasaan mereka berubah lebih mudah.