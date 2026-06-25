4 Zodiak Paling Sering Merasa Tidak Dihargai di Dalam Hubungan, Padahal Sudah Lakukan Effort Banyak Demi Cinta

Ilustrasi sepasang kekasih. (Magnific)
JawaPos.Com - Ada beberapa zodiak yang hampir selalu mendapat perhatian dan apresiasi di dalam hubungannya.
Mereka sering merasakan penghargaan dari pasangan maupun orang disekitarnya.
Namun, tidak semua orang mendapatkan pengakuan yang kayak dengan usaha mereka. Empat zodiak berikut cenderung kurang dihargai meskipun sudah memberikan effort yang besar.
Mengutip informasi dari laman collective.world/ pada (25/6) berikut zodiak yang perlu diberikan apresiasi lebih atas apa yang sudah mereka lakukan.
Cancer
Cancer kerap menjalin hubungan dengan orang-orang yang tidak memberikan usaha dan perhatian sebesar yang mereka berikan. Jika cancer mulai menerapkan batasan yang sehat di dalam hubungan. Mereka akan lebih mudah menyaring orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kebaikan mereka. Mereka menghargai dirinya sendiri, semakin besar pula kemungkinan orang lain menyayangi mereka.
Libra
Libra sering melakukan berbagai perhatian kecil untuk pasangannya, tetapi seiring waktu apresiasi yang mereka terima semakin berkurang. Libra memerlukan seseorang yang benar-benar menghargai semua usaha dan perhatian yang mereka berikan, bahkan setelah hubungannya berjalan lama.
Scorpio
Scorpio biasanya melakukan sesuatu yang manis untuk pasangannya. Scorpio perlu menjadi pendukung untuk dirinya sendiri jika ingin orang lain juga memberikan penghargaan yang sama.
Capricorn
Capricorn perlu belajar menghargai kerja keras, pencapaian, dan segala hal baik yang pernah mereka lakukan. Mereka akan menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya juga mulai memberikan penghargaan yang lebih besar.
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