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Rabbany Wanadriani
Kamis, 25 Juni 2026 | 23.51 WIB

6 Bentuk Jempol Tangan Ungkap Kemauan dan Kepribadian Seseorang, Cek Punyamu Segera!

ilustrasi jempol tangan. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi jempol tangan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah ibu jari alias jempol tangan dapat mengungkapkan sesuatu tentang kepribadian Anda?

Mungkin terdengar mengejutkan, tetapi menurut astrologi, bentuk dan struktur ibu jari mencerminkan ciri-ciri kepribadian tertentu.

Karena setiap jempol tangan orang berbeda bentuk dan ukurannya, setiap jenis ibu jari diyakini memiliki ciri khasnya sendiri.

Melansir English jagran, mari simak bentuk ibu jari dan apa yang mungkin diungkapkannya tentang kepribadian Anda.

1. Jempol Lurus

Jika ibu jari Anda lurus, artinya tidak menekuk melebihi ruas pertama, diyakini bahwa Anda memiliki kepribadian yang berkemauan keras dan dominan.

Anda lebih mengandalkan logika daripada emosi saat mengambil keputusan.

Orang mungkin awalnya menganggap Anda kaku atau sulit didekati, tetapi di balik wajah serius itu tersembunyilah orang yang baik dan berhati hangat.

Ciri-Ciri Kepribadian

- Berkemauan keras dan fokus
- Logis dan analitis
- Memiliki kualitas kepemimpinan alami
- Dapat diandalkan namun berhati-hati

Editor: Setyo Adi Nugroho
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