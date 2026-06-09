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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 10 Juni 2026 | 02.37 WIB

10 Ungkapan yang Hanya Sering Digunakan oleh Orang-Orang Egois: Apa yang Diungkapkan Psikologi tentang Jati Diri Mereka?

seseorang yang mengungkapkan bahwa dirinya egois./Magnific/stockking - Image

seseorang yang mengungkapkan bahwa dirinya egois./Magnific/stockking

JawaPos.com - Setiap orang tentu pernah memikirkan dirinya sendiri. Itu adalah hal yang normal. Namun, ketika kepentingan pribadi selalu ditempatkan di atas kebutuhan, perasaan, dan hak orang lain, sikap tersebut dapat berkembang menjadi perilaku egois.

 Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa sifat egois tidak hanya terlihat dari tindakan, tetapi juga dari cara seseorang berbicara.

Pilihan kata dan ungkapan tertentu sering kali mencerminkan pola pikir yang berpusat pada diri sendiri. Meski satu kalimat saja tidak cukup untuk menilai kepribadian seseorang, jika ungkapan-ungkapan ini muncul berulang kali dan disertai pola perilaku yang sama, hal tersebut dapat menjadi petunjuk mengenai karakter seseorang yang sebenarnya.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (9/6), terdapat 10 ungkapan yang sering digunakan oleh orang-orang egois menurut sudut pandang psikologi.

1. "Pokoknya aku maunya begini"

Kalimat ini menunjukkan kurangnya kemauan untuk berkompromi. Orang yang terlalu egois cenderung menganggap keinginannya sebagai prioritas utama dan sulit menerima sudut pandang orang lain.

Dalam psikologi, kemampuan berkompromi merupakan bagian dari kecerdasan emosional. Seseorang yang selalu memaksakan kehendak biasanya memiliki empati yang rendah dan lebih fokus pada kepuasan pribadi.

2. "Itu bukan urusanku"

Batasan pribadi memang penting, tetapi orang yang egois sering menggunakan kalimat ini untuk menghindari tanggung jawab atau menolak membantu orang lain, bahkan ketika mereka sebenarnya mampu.

Psikologi sosial menunjukkan bahwa individu dengan tingkat empati yang tinggi cenderung memiliki rasa kepedulian yang lebih besar terhadap lingkungan sekitarnya.

Editor: Hanny Suwindari
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