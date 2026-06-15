10 Ungkapan yang Terdengar Mendukung tetapi Sebenarnya Merupakan Tanda Manipulasi Halus Menurut Psikologi

seseorang yang memanipulasi secara halus./Magnific/Dmitrii Travnikov
JawaPos.com - Dalam hubungan sehari-hari, tidak semua kata-kata yang terdengar manis atau penuh perhatian benar-benar lahir dari niat yang tulus. Psikologi menunjukkan bahwa beberapa bentuk manipulasi justru dibungkus dengan kalimat yang terdengar mendukung, bijaksana, atau seolah-olah demi kebaikan orang lain.
Manipulasi halus seperti ini sering kali sulit dikenali karena tidak menggunakan ancaman atau kemarahan secara langsung. Sebaliknya, pelaku memanfaatkan rasa bersalah, ketergantungan emosional, atau kebutuhan seseorang untuk mendapatkan penerimaan.
Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (13/6), terdapat 10 ungkapan yang terdengar positif tetapi dapat menjadi tanda manipulasi yang halus jika digunakan secara berulang dan dengan tujuan mengendalikan orang lain.
1. “Aku hanya ingin yang terbaik untukmu”
Sekilas, kalimat ini terdengar penuh perhatian. Namun, dalam beberapa situasi, ungkapan tersebut digunakan untuk membenarkan campur tangan yang berlebihan atau memaksakan kehendak.
Misalnya, seseorang terus mengatur pilihan karier, pasangan, atau keputusan hidup Anda sambil mengatakan bahwa semua itu dilakukan demi kebaikan Anda.
Mengapa ini bisa manipulatif?
Kalimat ini dapat membuat Anda merasa bersalah jika tidak mengikuti keinginan mereka, seolah-olah menolak saran mereka berarti menolak kasih sayang atau perhatian yang diberikan.
2. “Aku cuma bercanda, jangan terlalu sensitif”
Humor memang bagian dari hubungan yang sehat. Namun, ketika seseorang menghina, merendahkan, atau mempermalukan Anda lalu berlindung di balik alasan “cuma bercanda”, hal tersebut bisa menjadi bentuk manipulasi.
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