7 Hal yang Dilakukan Introvert di Tempat Umum yang Mungkin Tidak Dipahami oleh Ekstrovert Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang menikmati keramaian dengan cara yang sama. Bagi sebagian orang, berada di tengah banyak orang bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan dan mengisi energi. Namun bagi seorang introvert, situasi yang sama justru dapat menguras tenaga mental. Perbedaan ini sering kali menimbulkan kesalahpahaman, terutama dari orang-orang yang lebih ekstrovert.

Dalam psikologi, introvert bukan berarti antisosial atau pemalu. Mereka hanya memiliki cara berbeda dalam memproses informasi, mengisi ulang energi, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Karena itu, beberapa kebiasaan mereka di tempat umum sering dianggap aneh, dingin, atau tidak ramah, padahal ada alasan psikologis yang mendasarinya.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (23/6), terdapat tujuh hal yang sering dilakukan introvert di tempat umum yang mungkin sulit dipahami oleh orang ekstrovert.

1. Memilih Duduk di Tempat yang Lebih Tenang

Saat masuk ke restoran, kafe, atau ruang tunggu, seorang introvert sering kali secara naluriah mencari sudut yang lebih sepi. Mereka cenderung menghindari area yang terlalu ramai atau penuh lalu lalang.

Bagi orang ekstrovert, pilihan ini mungkin terlihat seperti sikap yang terlalu tertutup. Namun menurut psikologi, introvert lebih sensitif terhadap stimulasi eksternal. Keramaian, suara yang terlalu keras, atau aktivitas yang berlebihan dapat membuat mereka lebih cepat merasa lelah.

Duduk di tempat yang tenang membantu mereka tetap nyaman dan bisa menikmati suasana tanpa merasa kewalahan.

2. Tidak Selalu Memulai Percakapan

Di tempat umum, introvert mungkin tidak langsung menyapa orang baru atau memulai obrolan ringan. Mereka lebih suka mengamati terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk terlibat dalam percakapan.

Hal ini sering disalahartikan sebagai sikap sombong atau tidak ramah. Padahal, banyak introvert hanya lebih selektif dalam berbicara. Mereka cenderung lebih nyaman ketika percakapan memiliki makna dan tidak sekadar basa-basi.

Psikologi menunjukkan bahwa introvert biasanya lebih menikmati interaksi yang mendalam dibandingkan percakapan singkat dengan banyak orang.

3. Menikmati Kesendirian Meski Sedang Berada di Keramaian

Tidak sedikit introvert yang terlihat duduk sendirian sambil membaca buku, mendengarkan musik, atau sekadar memperhatikan suasana sekitar. Mereka tampak baik-baik saja tanpa harus terus berbicara dengan orang lain.

Bagi sebagian ekstrovert, hal itu mungkin terasa membosankan. Namun bagi introvert, momen seperti ini justru memberikan ketenangan dan kesempatan untuk memproses pikiran mereka.