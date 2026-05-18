Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 18 Mei 2026 | 21.16 WIB

5 Zodiak Ekstrovert yang Energinya Gak Habis-Habis, Cek Apakah Anda Salah Satunya

Ilustrasi ekstrovert/freepik

JawaPos.com-Sosok dengan kepribadian ekstrovert merasa berenergi disaat mereka berada di sekitar banyak orang.

Oleh karena itu, mereka suka saat berada di tengah kerumunan. Mereka fokus pada dunia luar daripada diri sendiri.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut daftar zodiak paling extrovert yang selalu memiliki pengalaman berharga saat berada di sekitar orang lain.

Leo terlahir sebagai penghibur alami. Mereka cenderung menjadi influencer sosial media karena itu memang bakat mereka. Bukan karena leo haus akan validasi, tetapi karena karisma mereka yang alami untuk menarik perhatian orang-orang.

Aries adalah pemimpin yang memiliki kemampuan membuat orang ingin mengikuti mereka. Aries masih akan melanjutkan hidup dengan keseruan, dengan mengajak semua orang di tempat favorit mereka. 

Gemini sangat mahir dalam berkomunikasi. Mereka nyaman saat harus berbicara di depan orang banyak. Mereka tidak selalu haus akan perhatian, namun merasa memang tetap pantas untuk mendapatkannya. Percaya diri membuat mereka mampu mengejar apa yang gemini inginkan.

Libra memiliki keramahan yang membuat orang lain berteman dengan mereka. Libra sangat social butterfly sekaligus pandai berkomunikasi. Mereka mudah menemukan kecocokan dengan orang-orang.

Sagittarius senang mencari petualang dan pengalaman baru. Mereka selalu ingin belajar, berkunjung ke tempat baru, dan bertemu orang-orang baru. Optimisme mereka yang spontan dan tulus menciptakan daya tarik alami. Sagittarius menikmati saat-saat berada di sekitar orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
