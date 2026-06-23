7 Situasi di Mana Introvert Berkembang Sementara Ekstrovert Diam-Diam Berjuang Menurut Psikologi

JawaPos.com - Selama bertahun-tahun, masyarakat sering menganggap kepribadian ekstrovert sebagai standar ideal. Orang yang mudah bergaul, pandai berbicara, dan senang berada di tengah keramaian kerap dipandang lebih percaya diri dan lebih mudah meraih kesuksesan. Sementara itu, introvert sering dianggap terlalu pendiam atau kurang aktif.

Padahal, psikologi modern menunjukkan bahwa tidak ada tipe kepribadian yang secara mutlak lebih unggul. Introvert dan ekstrovert hanya memiliki cara berbeda dalam memperoleh energi, memproses informasi, serta berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Dalam situasi tertentu, karakteristik yang dimiliki introvert justru menjadi keunggulan yang membuat mereka berkembang, sedangkan ekstrovert bisa mengalami tekanan yang tidak selalu terlihat dari luar.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (22/6), terdapat tujuh situasi di mana introvert cenderung berkembang sementara ekstrovert diam-diam menghadapi tantangan.

1. Saat Bekerja Secara Mandiri dan Membutuhkan Konsentrasi Mendalam

Introvert umumnya merasa nyaman ketika memiliki ruang tenang untuk berpikir dan bekerja secara fokus. Mereka tidak terlalu membutuhkan stimulasi sosial yang terus-menerus sehingga mampu mempertahankan konsentrasi dalam waktu lama.

Dalam bidang yang membutuhkan analisis mendalam, kreativitas, atau perhatian terhadap detail, kemampuan ini menjadi aset besar. Banyak introvert mampu menghasilkan kualitas kerja yang tinggi karena terbiasa mengolah ide secara internal sebelum bertindak.

Sebaliknya, ekstrovert sering memperoleh energi dari interaksi sosial. Ketika harus bekerja sendirian dalam waktu panjang, sebagian dari mereka bisa merasa bosan, kehilangan motivasi, atau kesulitan mempertahankan semangat. Dari luar mereka mungkin tampak baik-baik saja, tetapi secara mental mereka merindukan dinamika sosial yang biasanya menjadi sumber energi.

2. Ketika Harus Menghadapi Kesunyian dan Waktu untuk Refleksi

Introvert tidak selalu melihat kesendirian sebagai sesuatu yang negatif. Bagi mereka, waktu sendiri merupakan kesempatan untuk mengisi ulang energi, mengevaluasi diri, dan memahami emosi secara lebih mendalam.

Kebiasaan refleksi ini membantu mereka mengenali tujuan hidup, membuat keputusan yang lebih matang, dan menjaga kesehatan mental.

Sebaliknya, sebagian ekstrovert dapat merasa tidak nyaman ketika terlalu lama berada dalam kesunyian. Minimnya interaksi sosial terkadang memunculkan rasa gelisah atau kesepian yang tidak mudah mereka ungkapkan kepada orang lain.

3. Dalam Situasi yang Memerlukan Kemampuan Mendengarkan

Psikologi menunjukkan bahwa mendengarkan secara aktif merupakan salah satu fondasi hubungan yang sehat. Introvert sering kali lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mereka cenderung memperhatikan detail, memahami emosi lawan bicara, dan memberikan respons yang lebih dipikirkan.

Karena itu, banyak orang merasa nyaman bercerita kepada seorang introvert.