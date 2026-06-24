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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 25 Juni 2026 | 06.38 WIB

Menurut Psikologi, Jika Anda Masih Melakukan 8 Hal Ini di Depan Umum, Anda Sedang Memperlihatkan Kelas Sosial Anda Tanpa Menyadarinya

Ilustrasi seseorang yang memperlihatkan kelas sosialnya - Image

Ilustrasi seseorang yang memperlihatkan kelas sosialnya

JawaPos.com - Tanpa kita sadari, perilaku kecil dalam keseharian dapat mengungkapkan banyak hal tentang diri kita—termasuk kelas sosial. 

Dalam psikologi sosial, status sosial bukan hanya ditentukan oleh pekerjaan atau harta, tetapi juga oleh cara seseorang berperilaku, berinteraksi, dan mengekspresikan diri di ruang publik.

Beberapa kebiasaan mungkin terlihat sepele, namun penelitian menunjukkan bahwa orang di sekitar secara instingtif menilai dan menafsirkan kelas sosial melalui bahasa tubuh, pilihan konsumsi, hingga cara seseorang memecahkan masalah kecil di tempat umum.

Dilansir dari Expert Editor, jika Anda masih melakukan delapan hal ini di depan umum, bisa jadi Anda sedang menyampaikan sinyal kelas sosial Anda tanpa sadar. 

Bukan berarti salah—namun memahami tanda-tandanya dapat membantu Anda mengubah citra diri dengan lebih terarah.

1. Berbicara dengan Volume Berlebihan

Orang dengan status sosial lebih rendah cenderung berbicara dengan volume lebih keras, terutama di tempat umum. 

Dalam psikologi, ini berkaitan dengan kebutuhan untuk menegaskan keberadaan diri (assertiveness compensation). 

Individu dari kelas sosial lebih tinggi biasanya memiliki kepercayaan diri yang lebih tenang—tidak merasa perlu menarik perhatian lingkungan.

2. Mengeluh Secara Terbuka tentang Uang

Editor: Hanny Suwindari
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