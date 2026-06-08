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Rabbany Wanadriani
Senin, 8 Juni 2026 | 20.13 WIB

8 Hal Ini Pantang DIlakukan Wanita Berkelas di Depan Umum, Apa Saja?

ilustrasi wanita berkelas. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi wanita berkelas. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Sosok wanita berkelas memiliki daya tarik tersendiri yang sulit untuk dibuat-buat atau dipalsukan. Aura elegan yang mereka pancarkan tidak lahir dari kemewahan, status sosial, maupun barang-barang mahal yang dimiliki, melainkan dari sikap dan cara mereka menempatkan diri dalam berbagai situasi.

Bagi wanita berkelas, penampilan hanyalah salah satu bagian kecil dari keseluruhan karakter. Nilai utama justru tercermin dari etika, tutur kata, serta kemampuan menjaga sikap ketika berinteraksi dengan orang lain. Mereka memahami bahwa kesan positif dibangun melalui perilaku yang konsisten, baik saat menjadi pusat perhatian maupun ketika berada di tengah keramaian.

Menariknya, kelas sejati tidak hanya terlihat dari apa yang dilakukan seseorang, tetapi juga dari hal-hal yang sengaja dihindari. Ada sejumlah perilaku yang umumnya tidak akan ditunjukkan oleh wanita berkelas di hadapan publik karena dianggap dapat mengurangi citra diri dan rasa hormat terhadap orang lain.

Dilansir dari Baseline, berikut delapan hal yang umumnya tidak dilakukan oleh wanita berkelas saat berada di depan umum.

1. Menarik perhatian yang tidak perlu

Wanita berkelas tidak merasa perlu menjadi orang yang paling berisik di ruangan. Mereka tidak menciptakan keributan atau menuntut perhatian hanya demi itu.

Sebaliknya, mereka membiarkan kepercayaan diri, kebaikan, dan kehadiran berbicara sendiri.

2. Berbicara buruk tentang orang lain

Seorang wanita berkelas tahu bahwa bergosip atau berbicara buruk tentang orang lain merupakan tindakan tidak terpuji.

Alih-alih merendahkan orang lain, mereka memilih untuk tetap diam.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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