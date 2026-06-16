5 Tanda Seseorang Pura-Pura Cerdas yang Terlihat saat Mereka Gugup Menurut Psikologi

Tanda seseorang pura-pura cerdas yang terlihat saat mereka gugup menurut psikologi / foto : Magnific/ jcomp
JawaPos.com – Dunia dipenuhi oleh orang-orang yang pura-pura cerdas karena kecerdasan membawa rasa hormat dan pengakuan yang sangat ingin mereka dapatkan tanpa harus bekerja keras.
Secara psikologi, tanda-tanda kebohongan intelektual hampir selalu muncul ke permukaan terutama ketika seseorang berada dalam tekanan atau kondisi yang membuatnya gugup.
Orang yang benar-benar cerdas hampir tidak pernah merasa perlu membuktikan kecerdasannya, sementara yang pura-pura justru tidak bisa berhenti melakukannya.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (16/6), berikut lima tanda yang hampir selalu ditunjukkan oleh orang yang berpura-pura cerdas, terutama ketika situasi mulai terasa tidak nyaman bagi mereka.
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1. Menggunakan kata-kata besar dan jargon yang tidak perlu
Tujuan komunikasi yang sesungguhnya adalah menyampaikan pesan dengan jelas, bukan membuat pendengar merasa bingung atau terkesan dengan kosakata yang rumit.
Orang yang benar-benar cerdas justru memilih bahasa yang paling mudah dipahami karena mereka lebih peduli pada kejelasan daripada pada kesan yang ditinggalkan.
Orang yang pura-pura cerdas menggunakan kata-kata besar dan jargon sebagai senjata untuk menciptakan ilusi kedalaman pengetahuan yang sebenarnya tidak mereka miliki.
Ketika berada di bawah tekanan, mereka semakin banyak menggunakan istilah yang tidak perlu karena itu adalah cara terakhir mereka mempertahankan citra yang sudah dibangun.
Kesenjangan antara kata-kata yang digunakan dan pemahaman yang sebenarnya adalah tanda paling jelas bahwa seseorang sedang berpura-pura lebih pintar dari yang sebenarnya.
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