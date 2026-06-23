Selalu Menguap Sepanjang Hari, 7 Kebiasaan Malam Ini Mungkin Sering Dilakukan

JawaPos.com – Rasa kantuk yang ditandai dengan menguap berulang kali sering dialami sebagian orang, terutama saat beraktivitas di siang hari.

Banyak yang mengira kondisi ini hanya disebabkan oleh kurang tidur akibat begadang atau karena belum mengonsumsi kopi di pagi hari. Namun, penyebabnya tidak selalu sesederhana itu.

Menurut laporan Geediting, beberapa kebiasaan yang dilakukan pada malam hari ternyata dapat memengaruhi tingkat energi tubuh dan membuat seseorang lebih sering menguap sepanjang hari.

1. Waktu menonton sampai larut malam

Cahaya biru yang dipancarkan perangkat bisa menipu otak hingga mengira hari masih siang, di mana ini mengganggu siklus tidur.

Otak Anda sudah siap untuk beristirahat, tetapi mata memberi tahu otak untuk tetap waspada dan terjaga. Alhasil Anda menguap sepanjang waktu.

Jadi, pertimbangkan untuk mengistirahatkan mata dari layar setidaknya satu jam sebelum tidur.

2. Melewatkan rutinitas relaksasi

Ketika pikiran dipenuhi pikiran dan ide, beberapa orang mustahil untuk tertidur.