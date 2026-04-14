7 Kebiasaan Malam yang Membuat Seseorang Gagal dan Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup, Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kebiasaan malam memiliki peran besar dalam menentukan kualitas hidup seseorang.

Hal-hal kecil yang dilakukan sebelum tidur, ternyata dapat memberikan dampak besar, baik secara fisik maupun mental.

Dengan menyadari dan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang kurang sehat di malam hari, seseorang dapat meningkatkan kualitas tidur, fokus, dan produktivitas.

Ya, perubahan tidak harus dilakukan sekaligus, tetapi bisa dimulai dari langkah kecil yang konsisten.

Namun fakta yang terlihat dewasa ini, banyak orang lebih fokus pada rutinitas pagi sebagai kunci kesuksesan dan sering kali melupakan bahwa kebiasaan di malam hari juga memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hidup.

Dalam perspektif psikologi, malam hari adalah waktu krusial untuk pemulihan fisik dan mental, sekaligus momen refleksi yang dapat menentukan bagaimana seseorang menjalani hari berikutnya.

Alhasil, tanpa disadari banyak kebiasaan malam yang justru merusak produktivitas, kesehatan mental, dan kemampuan seseorang untuk berkembang.

Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin terlihat sepele, tetapi jika dilakukan secara terus-menerus, dapat membentuk pola hidup yang menghambat kesuksesan dalam jangka panjang.