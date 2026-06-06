9 Kebiasaan Malam Orang Cemas yang Takut Menghadapi Pagi dan Merusak Tidur secara Psikologi

Kebiasaan malam orang cemas yang takut menghadapi pagi dan merusak tidur menurut psikologi (Magnific/Freepik)
JawaPos.com - Malam hari seharusnya menjadi waktu pemulihan, tetapi bagi orang yang cemas menghadapi hari esok, malam justru menjadi arena pergulatan psikologi yang melelahkan.
Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di malam hari untuk mengatasi kecemasan ini sering kali justru memperburuk kekhawatiran dan kualitas tidur secara keseluruhan.
Memahami pola-pola ini penting agar siapa pun bisa mengenali kapan kebiasaan malam mereka sebenarnya sedang bekerja melawan kesehatan mental mereka sendiri.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (5/6), berikut sembilan hal kecil yang sering dilakukan orang-orang yang diam-diam takut menghadapi pagi hari berikutnya.
1. Memutar ulang percakapan dan interaksi yang sudah terjadi
Mereview kembali percakapan yang sudah berlalu di malam hari hanya membuat pikiran tetap aktif padahal otak sangat membutuhkan istirahat.
Pola overthinking ini biasanya terjadi ketika seseorang hidup dalam mode fight or flight yang membuat pikiran terus berputar tanpa bisa dihentikan.
Psikolog Jeffrey Bernstein menyarankan untuk menggunakan frasa seperti "pikiran ini bisa menunggu" sebagai cara memutus siklus kecemasan yang tidak produktif itu.
2. Terobsesi mengulang daftar tugas di kepala
Alih-alih menuliskan semua kewajiban dan mengeluarkannya dari kepala, orang yang cemas justru mencoba menghafalkan semua tugas esok hari sambil berusaha rileks.
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