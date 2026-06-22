Ungkap Karakter Seseorang, Ini 4 Macam Tipe Kepribadian Berdasarkan Bentuk Kaki

JawaPos.com - Sejumlah penelitian dan teori kepribadian mencoba mengaitkan karakter seseorang dengan berbagai ciri fisik, termasuk bentuk kaki.

Misalnya, orang dengan lengkungan kaki yang tinggi sering digambarkan sebagai pribadi yang mandiri, gemar berpikir mendalam, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Sementara itu, mereka yang memiliki lengkungan kaki lebih rendah kerap dikaitkan dengan sifat yang ramah, mudah bergaul, dan menikmati kehidupan sosial.

Meski tidak dapat dijadikan ukuran pasti untuk menilai karakter seseorang, teori ini cukup menarik untuk disimak sebagai gambaran umum mengenai kepribadian.

Mengutip Jagran Josh, terdapat empat tipe kepribadian yang dikaitkan dengan bentuk kaki. Berikut penjelasannya.

1. Roman foot

Jika memiliki bentuk ini, Anda dikenal ramah, mudah bersosialisasi, unggul dalam membangun jaringan, dan menjalin koneksi baru.

Dengan pendekatan unik, Anda orisinal serta tidak takut dalam mengekspresikan pikiran dan memimpin.

Kesuksesan tampaknya mengikuti Anda, diimbangi dengan kesadaran tajam akan keinginan.

Anda mahir dalam berpikir logis dan berempati, nyaman bekerja sendiri, dan terampil mengatasi konflik.