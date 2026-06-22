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Rabbany Wanadriani
Senin, 22 Juni 2026 | 18.36 WIB

Sering Diam Sendiri, 8 Ciri Ini Dimiliki Orang Introvert yang Memiliki Kepercayaan Diri Tinggi

Ilustrasi orang yang introvert. (Magnific) - Image

Ilustrasi orang yang introvert. (Magnific)

JawaPos.com - Tidak semua orang yang percaya diri selalu tampil menonjol atau suka menjadi pusat perhatian. Pada banyak kasus, orang introvert justru menunjukkan rasa percaya diri dengan cara yang lebih tenang dan alami.

Mereka tidak merasa perlu mencari pengakuan dari orang lain atau membuktikan kemampuan mereka kepada siapa pun. Sikap yang mereka tunjukkan cenderung santai, fokus pada tujuan, dan tetap rendah hati.

Kepercayaan diri seperti ini membuat mereka terlihat lebih membumi serta nyaman dengan diri sendiri tanpa harus menarik perhatian secara berlebihan.

Mengutip Expert Editor, berikut delapan ciri yang sering ditemukan pada orang introvert yang memiliki kepercayaan diri kuat dan tidak merasa perlu mendapatkan validasi dari orang lain.

1. Mereka merasa puas dengan diam

Introvert yang percaya diri tidak terburu-buru mengisi setiap jeda dalam percakapan.

Mereka paham bahwa diam bukanlah sesuatu yang canggung melainkan ruang.

Introvert yang percaya diri dan tenang merasa nyaman duduk diam bersama orang lain atau sendirian.

2. Mereka lebih banyak mendengarkan daripada berbicara

Secara psikologis, orang yang percaya diri menunjukkan kemanjuran diri sosial yang tinggi, berupa keyakinan bahwa mereka dapat menangani situasi sosial tanpa perlu mendominasinya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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