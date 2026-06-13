Ghea Indrawari Tekanankan Pentingnya Perempuan Menemukan Cantik Versi Diri Sendiri

JawaPos.com - Penyanyi Ghea Indrawari menyampaikan bahwa kecantikan dari setiap orang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya dapat menemukan cantik versi diri sendiri tanpa harus meniru cantiknya orang lain atau mengikuti standar kecantikan tertentu.

Pernyataan tersebut disampaikan Ghea Indrawari dalam acara TikTok ForYouBeauty 2026 di Jakarta. Pemilik akun TikTok @geyghea itu menyebut, cantik pada hakikatnya adalah keberanian untuk mengekspresikan diri secara autentik.

"Sebagai musisi, saya melihat TikTok bukan hanya sebagai tempat untuk membagikan karya, tapi juga ruang untuk menunjukkan ekspresi diri saya yang apa adanya," ungkap Ghea Indrawari.

Perempuan berusia 28 tahun menjadikan TikTok bukan hanya sebagai sarana untuk berinteraksi dengan para penggemar dan memperluas jangkauan karya-karyanya melalui media sosial.

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Ghea Indrawari juga memanfaatkan TikTok untuk berbagi konten kecantikan dengan harapan dapat memberikan inspirasi bagi banyak orang.

Yang membuat Ghea Indrawari unik saat membuat konten kecantikan adalah caranya dalam memadukan musik dan kecantikan dalam satu ruang yang sama. Misalnya, ia kerap membagikan tutorial makeup sambil bernyanyi, menjadikan keduanya sebagai medium untuk bercerita dan mengekspresikan diri.

Pendekatan yang personal dan apa adanya tersebut yang membuat Ghea Indrawari jadi dekat dengan komunitasnya di TikTok.

"TikTok juga memberi saya kebebasan untuk bereksperimen dengan berbagai bentuk konten untuk menunjukkan 'cantiknya' saya. Dari situ, saya menemukan bahwa hal-hal yang paling autentik justru seringkali menjadi yang paling dekat dengan komunitas," beber Ghea dimana lagunya "1000x" , telah digunakan lebih dari 934.000 pengguna di TikTok sebagai latar musik video mereka.

Naila Dinillah, dokter sekaligus konten kreator kecantikan bercerita bahwa di keluarganya seluruhnya berprofesi sebagai dokter. Naila justru memilih langkahnya sendiri untuk menekuni menjadi konten kreator di dunia konten kecantikan untuk membangun komunitasnya sendiri di media sosial.