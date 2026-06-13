Ghea Indrawari Tekanankan Pentingnya Perempuan Menemukan Cantik Versi Diri Sendiri

Ghea Indrawari (dua dari kiri) dalam acara TikTok ForYouBeauty 2026. (istimewa)
JawaPos.com - Penyanyi Ghea Indrawari menyampaikan bahwa kecantikan dari setiap orang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya dapat menemukan cantik versi diri sendiri tanpa harus meniru cantiknya orang lain atau mengikuti standar kecantikan tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ghea Indrawari dalam acara TikTok ForYouBeauty 2026 di Jakarta. Pemilik akun TikTok @geyghea itu menyebut, cantik pada hakikatnya adalah keberanian untuk mengekspresikan diri secara autentik.
"Sebagai musisi, saya melihat TikTok bukan hanya sebagai tempat untuk membagikan karya, tapi juga ruang untuk menunjukkan ekspresi diri saya yang apa adanya," ungkap Ghea Indrawari.
Perempuan berusia 28 tahun menjadikan TikTok bukan hanya sebagai sarana untuk berinteraksi dengan para penggemar dan memperluas jangkauan karya-karyanya melalui media sosial.
Ghea Indrawari juga memanfaatkan TikTok untuk berbagi konten kecantikan dengan harapan dapat memberikan inspirasi bagi banyak orang.
Yang membuat Ghea Indrawari unik saat membuat konten kecantikan adalah caranya dalam memadukan musik dan kecantikan dalam satu ruang yang sama. Misalnya, ia kerap membagikan tutorial makeup sambil bernyanyi, menjadikan keduanya sebagai medium untuk bercerita dan mengekspresikan diri.
Pendekatan yang personal dan apa adanya tersebut yang membuat Ghea Indrawari jadi dekat dengan komunitasnya di TikTok.
"TikTok juga memberi saya kebebasan untuk bereksperimen dengan berbagai bentuk konten untuk menunjukkan 'cantiknya' saya. Dari situ, saya menemukan bahwa hal-hal yang paling autentik justru seringkali menjadi yang paling dekat dengan komunitas," beber Ghea dimana lagunya "1000x" , telah digunakan lebih dari 934.000 pengguna di TikTok sebagai latar musik video mereka.
Naila Dinillah, dokter sekaligus konten kreator kecantikan bercerita bahwa di keluarganya seluruhnya berprofesi sebagai dokter. Naila justru memilih langkahnya sendiri untuk menekuni menjadi konten kreator di dunia konten kecantikan untuk membangun komunitasnya sendiri di media sosial.
Bagi Naila Dinillah, seorang perempuan dapat dikatakan cantik ketika ia memiliki kepercayaan pada diri sendiri. Melalui konten yang hangat dan dekat dengan keseharian, Naila tidak hanya berbagi ulasan produk dan rekomendasi kecantikan, tapi juga mengajak audiens untuk lebih percaya diri menjadi diri sendiri.
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!
Prediksi Susunan Pemain Korsel vs Republik Ceko: Son Heung-min Tegaskan Siap Bantu Taegeuk Warrior Menang!
Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Kanada vs Bosnia di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Dibayangi Ancaman Kuda Hitam dari Eropa