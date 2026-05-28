6 Cara Bangun Kembali Kepercayaan pada Pria Setelah Patah Hati dan Hubungan yang Menyakitkan Kata Psikologi

JawaPos.com – Patah hati yang dalam sering kali meninggalkan luka yang secara psikologi mengubah cara seseorang memandang seluruh hubungan berikutnya.

Kehilangan kepercayaan pada pria bukan berarti kamu harus menutup pintu hati selamanya dari kemungkinan cinta yang tulus.

Membangun kembali kepercayaan adalah proses yang membutuhkan keberanian untuk mengubah perspektif dan cara pandang secara menyeluruh.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (27/5), berikut enam langkah realistis yang bisa membantu kamu membuka diri kembali pada kemungkinan hubungan yang sehat dan bermakna.

1. Singkirkan asumsi tentang bagaimana pria bertindak

Banyak sikap negatif terhadap pria terbentuk karena kamu lebih fokus pada pengalaman buruk daripada kebaikan yang sebenarnya ada di sekitar.

Mulailah secara aktif memperhatikan tindakan-tindakan baik yang dilakukan pria setiap harinya, bahkan oleh orang-orang asing sekalipun.

Riset menunjukkan bahwa perilaku yang tidak mendapat pengakuan cenderung memudar, artinya apresiasi yang kamu berikan benar-benar berdampak nyata.

Ketika kamu melatih diri untuk melihat sisi positif, lebih banyak pengalaman serupa akan mulai tampak dan menarik perhatianmu secara alami.