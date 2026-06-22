Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Endah Primasari Utami
Senin, 22 Juni 2026 | 17.26 WIB

Perilaku Saat Menunggu Mencerminkan Siapa Diri Anda: Pilih Gambar yang Paling Sesuai dengan Anda

Perilaku saat menunggu cerminkan kepribadian seseorang. Sumber: timesofindia.indiatimes.com. - Image

Perilaku saat menunggu cerminkan kepribadian seseorang. Sumber: timesofindia.indiatimes.com.

JawaPos.com- Perilaku saat menunggu dapat mengungkap lebih banyak tentang diri Anda daripada yang Anda kira.

Dilansir JawaPos.com dari timesofindia pada Senin (22/6), untuk mengetahuinya, Anda cukup pilih satu gambar yang paling sesuai dengan apa yang Anda lakukan saat menunggu

1. Kontrol

Mencerminkan Anda tetap waspada meski sedang menunggu.

Dalam keadaan diam, pikiran Anda terus memantau segala sesuatu.

Anda tidak bisa sepenuhnya merasakan rileks, karena bagi Anda kontrol sama dengan keamanan.

Untuk mengurangi ketegangan dalam diri, ingatlah bahwa tidak semua hal membutuhkan kesiapan, terkadang hanya perlu ada.

2. Stabilitas

Saat menunggu, Anda mampu mengendalikan diri.

Anda tetap tenang di luar meski ada sesuatu yang bergejolak di dalam diri.

Anda mengandalkan struktur dan kesabaran.

Anda hanya perlu ingat bahwa Anda tidak harus menanggung semuanya seorang diri.

Sebaliknya, mintalah bantuan dan dukungan saat dibutuhkan.

3. Penghindaran

Keheningan membuat Anda tidak nyaman.

Oleh sebab itu, Anda cenderung mengalihkan perhatian supaya tidak menghadapi apa yang sedang terjadi di dalam diri Anda, mungkin rasa takut atau cemas.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Tes Ilusi Optik: Sifat Terbaik Anda Terungkap Seketika dari Gambar Pertama yang Anda Lihat, Apa Itu? - Image
Kepribadian

Tes Ilusi Optik: Sifat Terbaik Anda Terungkap Seketika dari Gambar Pertama yang Anda Lihat, Apa Itu?

Rabu, 10 Juni 2026 | 18.11 WIB

Tes Ilusi Optik: Sedang dalam ‘Mode’ Apa Hidup Anda Saat Ini? Ketahui dari Gambar Pertama yang Dilihat - Image
Kepribadian

Tes Ilusi Optik: Sedang dalam ‘Mode’ Apa Hidup Anda Saat Ini? Ketahui dari Gambar Pertama yang Dilihat

Selasa, 26 Mei 2026 | 22.24 WIB

Tes Kepribadian: Pilih 1 Gambar Hati dan Ketahui Karakter Cinta Sesungguhnya yang Tersimpan dalam Diri Anda - Image
Kepribadian

Tes Kepribadian: Pilih 1 Gambar Hati dan Ketahui Karakter Cinta Sesungguhnya yang Tersimpan dalam Diri Anda

Sabtu, 16 Mei 2026 | 16.42 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

3

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

4

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

5

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

6

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

7

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

8

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore