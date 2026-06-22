Perilaku Saat Menunggu Mencerminkan Siapa Diri Anda: Pilih Gambar yang Paling Sesuai dengan Anda

Perilaku saat menunggu cerminkan kepribadian seseorang. Sumber: timesofindia.indiatimes.com.
JawaPos.com- Perilaku saat menunggu dapat mengungkap lebih banyak tentang diri Anda daripada yang Anda kira.
Dilansir JawaPos.com dari timesofindia pada Senin (22/6), untuk mengetahuinya, Anda cukup pilih satu gambar yang paling sesuai dengan apa yang Anda lakukan saat menunggu
1. Kontrol
Mencerminkan Anda tetap waspada meski sedang menunggu.
Dalam keadaan diam, pikiran Anda terus memantau segala sesuatu.
Anda tidak bisa sepenuhnya merasakan rileks, karena bagi Anda kontrol sama dengan keamanan.
Untuk mengurangi ketegangan dalam diri, ingatlah bahwa tidak semua hal membutuhkan kesiapan, terkadang hanya perlu ada.
2. Stabilitas
Saat menunggu, Anda mampu mengendalikan diri.
Anda tetap tenang di luar meski ada sesuatu yang bergejolak di dalam diri.
Anda mengandalkan struktur dan kesabaran.
Anda hanya perlu ingat bahwa Anda tidak harus menanggung semuanya seorang diri.
Sebaliknya, mintalah bantuan dan dukungan saat dibutuhkan.
3. Penghindaran
Keheningan membuat Anda tidak nyaman.
Oleh sebab itu, Anda cenderung mengalihkan perhatian supaya tidak menghadapi apa yang sedang terjadi di dalam diri Anda, mungkin rasa takut atau cemas.
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