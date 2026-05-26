Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Endah Primasari Utami
Selasa, 26 Mei 2026 | 22.24 WIB

Tes Ilusi Optik: Sedang dalam ‘Mode’ Apa Hidup Anda Saat Ini? Ketahui dari Gambar Pertama yang Dilihat

Tes ilusi optik ungkap 'mode' hidup Anda saat ini. Sumber: Instagram dasha.takisho. - Image

Tes ilusi optik ungkap 'mode' hidup Anda saat ini. Sumber: Instagram dasha.takisho.

JawaPos.com - Apakah seorang pria yang mendorong batu atau wajah seorang pria tua atau keduanya secara bersamaan yang Anda lihat pada ilusi optik berikut?

Dilansir JawaPos.com dari dashatakisho pada Selasa (26/5), diyakini gambar yang pertama kali Anda lihat dalam ilusi optik kali ini mampu ungkap 'mode' hidup Anda saat ini. Berikut arti selengkapnya...

1. Seorang Pria yang Mendorong Batu

Melihat seorang pria yang mendorong batu, tandanya Anda saat ini sedang dalam 'mode berusaha'.

Pikiran Anda hanya terfokus pada perjuangan, tanggung jawab, serta sesuatu yang berat yang Anda pikul seorang diri.

Seperti gambar yang Anda lihat pertama kali, Anda terus mendorong, meski hasilnya belum datang.

2. Wajah Seorang Pria Tua

Sementara itu, melihat wajah seorang pria tua pertama kali menunjukkan Anda saat ini sedang dalam 'mode refleksi'.

Anda berpikir mendalam, mencari makna, dan mencoba memahami sebelum melangkah maju.

Itu sebabnya, akhir-akhir ini Anda lebih sering berhenti daripada bertindak.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Tes Kepribadian: Pilih 1 Gambar Hati dan Ketahui Karakter Cinta Sesungguhnya yang Tersimpan dalam Diri Anda - Image
Kepribadian

Tes Kepribadian: Pilih 1 Gambar Hati dan Ketahui Karakter Cinta Sesungguhnya yang Tersimpan dalam Diri Anda

Sabtu, 16 Mei 2026 | 16.42 WIB

Spesial Hari Kartini: Pilih 1 Dewi yang Mencerminkan Diri Anda dan Ketahui Kekuatan yang Anda Miliki sebagai Perempuan - Image
Lifestyle

Spesial Hari Kartini: Pilih 1 Dewi yang Mencerminkan Diri Anda dan Ketahui Kekuatan yang Anda Miliki sebagai Perempuan

Selasa, 21 April 2026 | 22.06 WIB

Apakah Ada Rasa Lelah yang Anda Sembunyikan? Cari Tahu Melalui Ilusi Optik Api, Hutan, atau Wajah Berikut Ini - Image
Kepribadian

Apakah Ada Rasa Lelah yang Anda Sembunyikan? Cari Tahu Melalui Ilusi Optik Api, Hutan, atau Wajah Berikut Ini

Jumat, 10 April 2026 | 03.05 WIB

Terpopuler

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya? - Image
1

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

5

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

6

13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

9

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore