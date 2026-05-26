Tes Ilusi Optik: Sedang dalam ‘Mode’ Apa Hidup Anda Saat Ini? Ketahui dari Gambar Pertama yang Dilihat

JawaPos.com - Apakah seorang pria yang mendorong batu atau wajah seorang pria tua atau keduanya secara bersamaan yang Anda lihat pada ilusi optik berikut?

Dilansir JawaPos.com dari dashatakisho pada Selasa (26/5), diyakini gambar yang pertama kali Anda lihat dalam ilusi optik kali ini mampu ungkap 'mode' hidup Anda saat ini. Berikut arti selengkapnya...

1. Seorang Pria yang Mendorong Batu

Melihat seorang pria yang mendorong batu, tandanya Anda saat ini sedang dalam 'mode berusaha'.

Pikiran Anda hanya terfokus pada perjuangan, tanggung jawab, serta sesuatu yang berat yang Anda pikul seorang diri.

Seperti gambar yang Anda lihat pertama kali, Anda terus mendorong, meski hasilnya belum datang.

2. Wajah Seorang Pria Tua

Sementara itu, melihat wajah seorang pria tua pertama kali menunjukkan Anda saat ini sedang dalam 'mode refleksi'.

Anda berpikir mendalam, mencari makna, dan mencoba memahami sebelum melangkah maju.