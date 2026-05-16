Tes Kepribadian: Pilih 1 Gambar Hati dan Ketahui Karakter Cinta Sesungguhnya yang Tersimpan dalam Diri Anda

JawaPos.com - Lihatlah keempat gambar hati ini tanpa terlalu menganalisisnya. Lalu, pilih satu gambar hati sesuai kata naluri Anda.



Pilihan gambar hati yang sesuai naluri ini biasanya lebih banyak mengatakan tentang karakter cinta sesungguhnya yang tersimpan dalam diri Anda.



Dilansir JawaPos.com dari timesofindia pada Jumat (15/5), berikut ini masing-masing arti dibalik gambar hati yang Anda pilih.



Hati 1



Memilih gambar hati dengan sidik jari berarti cinta adalah tanda tangan Anda. Anda tidak benar-benar menjalani hubungan dengan santai atau setengah hati.



Bagi Anda, sebuah hubungan bukan sekadar status, melainkan tentang kedalaman. Itu adalah komitmen yang Anda pegang teguh.



Anda lebih peduli dengan kesetiaan dan keteguhan daripada romansa sementara dalam hubungan. Pada akhirnya, orang-orang merasa aman berada di sekitar Anda karena Anda konsisten.



Anda menjadi sosok yang tetap tinggal ketika semuanya kacau. Anda sosok yang menawarkan kasih sayang yang tulus. Berpura-pura di depan umum dalam mencintai bukanlah Anda.



Anda mencari koneksi yang seunik dan seabadi sidik jari.



Hati 2



Anda memiliki kapasitas emosional yang tinggi. Anda merasakan segala sesuatu dengan sangat dalam. Anda adalah sosok yang mengingat detail-detail kecil, seperti camilan favorit pasangan yang jarang diketahui atau tempat pasangan menikmati segelas kopi.



Cinta Anda hangat, terbuka, serta tanpa penyesalan. Anda juga tidak takut mengungkapkan cinta, karena Anda tahu bahwa koneksi yang tulus-lah yang membuat hidup bermakna.



Jadi, ketika Anda mencintai seseorang, mereka tidak hanya mengetahuinya, melainkan merasakannya melalui cara Anda memberi ruang bagi mereka. Anda adalah si romantis yang terbuka dan jujur.



Hati 3



Anda mungkin pernah menghadapi beberapa kemunduran emosional dan bekas luka. Tapi goresan-goresan itu memberi Anda kekuatan super, empati mendalam, dan bukti kalau Anda adalah manusia biasa yang bisa saja terluka.



Anda tahu bagaimana rasanya terluka, jadi Anda sangat berhati-hati memperlakukan hati orang lain. Mungkin Anda sedikit lebih lambat untuk percaya, tapi ketika Anda membiarkan seseorang masuk ke dalam dinding pertahanan Anda, cinta Anda sangat stabil dan jujur.



Anda tidak hanya mencintai, tapi juga melindungi.



Hati 4



Cinta Anda sangatlah luas. Tidak hanya menyimpan kasih sayang, tapi Anda juga menjadi pasangan yang romantis. Itu terpancar ke lingkungan sekitar Anda, baik ke teman, keluarga, bahkan barista yang sedang mengalami hari buruk sekalipun.



Anda pengasuh alami. Orang-orang merasa lebih ringan berada di dekat Anda dan Kembali fokus pada rasa syukur dan kegembiraan.



Gaya mencintai Anda seimbang dan sehat. Anda juga tahu bagaimana memberi cinta tanpa menguras energi Anda sendiri. Anda bagaikan 'napas segar' emosional yang dibutuhkan setiap orang dalam lingkarannya.



Cara Anda merawat dan mengasuh persis seperti apa yang dicari orang lain.