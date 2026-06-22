Sering Bangun Tidur Pukul 3-5 Pagi Tanpa Alarm? 7 Ciri Kepribadian Ini Biasanya Kamu Miliki Tanpa Sadar

Ilustrasi orang yang langsung memeriksa ponsel setelah bangun tidur. (Freepik)
JawaPos.com - Tidak sedikit orang yang sering terbangun secara alami antara pukul 3 hingga 5 pagi tanpa bantuan alarm. Kebiasaan ini ternyata bisa berkaitan dengan karakter dan pola psikologis tertentu.
Mereka bukan sekadar orang yang suka bangun lebih awal atau mengalami gangguan tidur. Dalam beberapa kasus, pola tersebut muncul karena ritme biologis dan kondisi mental yang khas.
Menurut laporan yang dikutip dari Geediting, psikologi mengungkap ada tujuh ciri kepribadian yang cukup unik dan jarang dimiliki oleh orang-orang yang rutin bangun pada rentang waktu tersebut tanpa alarm.
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1. Peningkatan kesadaran intuitif
Mereka yang bangun di jam-jam dini hari biasanya memiliki kemampuan intuisi yang lebih kuat daripada rata-rata.
Studi menunjukkan bahwa orang dengan pola tidur seperti ini mendapatkan skor lebih tinggi pada tes pengambilan keputusan berbasis intuisi.
2. Kecenderungan empati
Orang yang bangun pagi sering kali menunjukkan tingkat empati yang lebih tinggi.
Mereka cenderung lebih mudah menyerap emosi orang lain sepanjang hari.
Sistem saraf mereka menggunakan waktu ini untuk memproses dan melepaskan informasi emosional yang dikumpulkan selama jam bangun.
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