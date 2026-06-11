Bangun Tidur dalam Keadaan Stres? Ubahlah dengan 5 Tips Ini

ilustrasi orang yang bangun tidur. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Sebagian besar dari kita memulai pagi dengan stres.

Entah karena suara alarm yang tajam, sibuk menggulirkan berita di media sosial, dan mencoba melakukan semuanya sekaligus.

Psikologi mengatakan 60 menit pertama setelah bangun tidur menentukan suasana hati sepanjang hari.

Jika waktu ini dihabiskan untuk masalah orang lain di media sosial, otak akan memasuki "mode bertahan hidup" alih-alih keadaan kreatif.

Melansir calm, berikut lima tips agar Anda tidak bangun tidur dalam keadaan stres dan mengubah suasana hati.

1. Aturan tanpa layar

Hal terburuk bagi kesehatan mental Anda adalah langsung mengambil ponsel beberapa menit setelah bangun tidur.

Sistem dopamin Anda langsung dibanjiri informasi, yang memicu kecemasan.