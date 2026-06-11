Bangun Tidur dalam Keadaan Stres? Ubahlah dengan 5 Tips Ini

JawaPos.com – Sebagian besar dari kita memulai pagi dengan stres.
Entah karena suara alarm yang tajam, sibuk menggulirkan berita di media sosial, dan mencoba melakukan semuanya sekaligus.
Psikologi mengatakan 60 menit pertama setelah bangun tidur menentukan suasana hati sepanjang hari.
Jika waktu ini dihabiskan untuk masalah orang lain di media sosial, otak akan memasuki "mode bertahan hidup" alih-alih keadaan kreatif.
Baca Juga:Jika Anda Bangun Tidur Setiap Hari dengan Perasaan Tidak Termotivasi, 7 Kebiasaan Pagi Ini Mungkin Akan Mengubah Segalanya Menurut Psikologi
Melansir calm, berikut lima tips agar Anda tidak bangun tidur dalam keadaan stres dan mengubah suasana hati.
1. Aturan tanpa layar
Hal terburuk bagi kesehatan mental Anda adalah langsung mengambil ponsel beberapa menit setelah bangun tidur.
Sistem dopamin Anda langsung dibanjiri informasi, yang memicu kecemasan.
Tips: tinggalkan gadget Anda di ruangan lain. Biarkan otak Anda bertransisi dengan lancar dari gelombang delta (tidur) ke gelombang beta (aktivitas).
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang