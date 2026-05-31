Orang yang Mengecek Ponsel Begitu Bangun Tidur di Pagi Hari Biasanya Menunjukkan 8 Ciri Berikut Ini Menurut Psikologi



JawaPos.com - Di era digital seperti sekarang, ponsel sudah menjadi bagian yang nyaris tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang bahkan menjadikan smartphone sebagai “teman pertama” yang disentuh begitu mata terbuka di pagi hari. Sebelum mencuci muka, minum air, atau sekadar meregangkan tubuh, tangan sudah otomatis mencari ponsel di samping bantal.



Kebiasaan ini terlihat sepele, tetapi dalam psikologi, tindakan yang dilakukan secara otomatis dan berulang sering kali mencerminkan kondisi mental, pola pikir, hingga kebutuhan emosional seseorang. Cara seseorang memulai pagi dapat memberi gambaran tentang bagaimana otaknya bekerja sepanjang hari.



Lalu, apa sebenarnya yang ditunjukkan oleh orang yang langsung mengecek ponsel sesaat setelah bangun tidur?



Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan ciri yang umumnya dimiliki oleh mereka menurut sudut pandang psikologi.



1. Memiliki Tingkat Ketergantungan Digital yang Tinggi



Salah satu ciri paling umum adalah adanya ketergantungan terhadap teknologi atau digital dependency. Ketika seseorang merasa perlu segera melihat notifikasi, media sosial, atau pesan begitu bangun tidur, otak sebenarnya sedang mencari stimulasi instan.



Psikologi menjelaskan bahwa notifikasi dapat memicu pelepasan dopamin, yaitu hormon yang berkaitan dengan rasa senang dan penghargaan. Setiap pesan baru, like, atau update memberikan sensasi kecil yang membuat seseorang ingin terus mengecek ponsel.



Lama-kelamaan, otak terbiasa mencari “hadiah cepat” ini setiap pagi. Akibatnya, tanpa sadar seseorang merasa ada yang kurang jika belum membuka ponsel setelah bangun.



2. Cenderung Mengalami Kecemasan Sosial atau Fear of Missing Out (FOMO)



Orang yang langsung membuka ponsel di pagi hari sering kali memiliki rasa takut tertinggal informasi atau FOMO (Fear of Missing Out). Mereka khawatir ada berita penting, pesan mendesak, atau sesuatu yang terjadi saat mereka tidur.



Perasaan ini membuat otak sulit benar-benar beristirahat karena secara tidak sadar selalu merasa harus “terhubung” dengan dunia luar.



Dalam psikologi modern, FOMO dikaitkan dengan kebutuhan untuk tetap relevan secara sosial. Semakin tinggi kecemasan sosial seseorang, semakin besar dorongan untuk terus memantau aktivitas orang lain melalui media sosial atau aplikasi pesan.



3. Memiliki Pikiran yang Aktif dan Sulit Tenang



Tidak semua kebiasaan ini bersifat negatif. Beberapa orang yang langsung mengecek ponsel memang memiliki pikiran yang sangat aktif sejak pagi.



Mereka terbiasa berpikir cepat, memproses informasi, dan ingin segera mengetahui agenda atau perkembangan terbaru. Biasanya tipe ini merasa pagi adalah momen penting untuk langsung “menyalakan mesin” produktivitas mereka.



Namun, jika tidak diimbangi dengan waktu tenang untuk diri sendiri, kebiasaan ini bisa membuat otak cepat lelah karena langsung dibanjiri informasi begitu bangun tidur.



4. Cenderung Sulit Memisahkan Kehidupan Pribadi dan Pekerjaan



Banyak orang membuka email kantor atau grup pekerjaan sesaat setelah bangun. Dalam psikologi kerja, hal ini menunjukkan batas yang kabur antara kehidupan pribadi dan profesional.



Mereka merasa harus selalu siap, responsif, dan tersedia kapan saja. Akibatnya, waktu istirahat menjadi tidak benar-benar berkualitas karena pikiran terus terhubung dengan tanggung jawab pekerjaan.



Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko stres kronis dan burnout, terutama jika dilakukan setiap hari tanpa jeda mental yang cukup.



5. Memiliki Kebutuhan Tinggi Akan Kontrol



Sebagian orang merasa lebih tenang setelah mengetahui situasi terbaru di pagi hari. Mereka ingin memastikan tidak ada pesan penting yang terlewat, jadwal yang berubah, atau hal mendadak yang perlu ditangani.



Dari sudut pandang psikologi, ini menunjukkan kebutuhan akan kontrol dan kepastian. Dengan mengecek ponsel, mereka merasa lebih siap menghadapi hari.



Orang dengan karakter seperti ini biasanya tidak nyaman dengan ketidakpastian dan lebih suka mengetahui segala sesuatu lebih awal agar bisa mengantisipasi kemungkinan yang terjadi.



6. Lebih Mudah Terdistraksi



Kebiasaan membuka ponsel begitu bangun tidur juga sering dikaitkan dengan rendahnya kemampuan mempertahankan fokus. Saat seseorang langsung melihat notifikasi, media sosial, video pendek, atau berita, otak terbiasa berpindah perhatian dengan cepat.



Hal ini membuat pikiran sulit fokus pada satu hal dalam waktu lama.



Akibatnya, seseorang bisa merasa produktif padahal sebenarnya hanya sibuk berpindah dari satu informasi ke informasi lain. Pola ini dikenal sebagai attention fragmentation atau perhatian yang terpecah-pecah.



7. Memiliki Kebutuhan Validasi yang Tinggi



Bagi sebagian orang, melihat notifikasi di pagi hari memberi rasa dihargai atau diperhatikan. Pesan masuk, komentar, atau interaksi di media sosial dapat meningkatkan perasaan diterima secara sosial.



Psikologi menyebut hal ini sebagai kebutuhan validasi eksternal. Artinya, suasana hati seseorang cukup dipengaruhi oleh respons dari orang lain.



Jika notifikasi yang diterima menyenangkan, mood bisa langsung membaik. Sebaliknya, jika tidak ada pesan atau respons yang diharapkan, seseorang bisa merasa kecewa atau kurang bersemangat menjalani hari.



8. Sulit Menikmati Momen Hening



Pagi sebenarnya adalah salah satu waktu terbaik bagi otak untuk beradaptasi secara perlahan sebelum menghadapi aktivitas harian. Namun, orang yang langsung membuka ponsel sering kali merasa tidak nyaman dengan keheningan.



Mereka cenderung membutuhkan stimulasi sejak awal hari, baik berupa informasi, hiburan, maupun interaksi sosial digital.



Padahal, menurut banyak penelitian psikologi, memberi jeda beberapa menit tanpa distraksi setelah bangun tidur dapat membantu meningkatkan fokus, suasana hati, dan kestabilan emosi sepanjang hari.



Apakah Kebiasaan Ini Selalu Buruk?



Tidak selalu.



Mengecek ponsel di pagi hari bukan berarti seseorang memiliki masalah psikologis serius. Dalam banyak kasus, itu hanyalah kebiasaan modern yang terbentuk karena tuntutan pekerjaan, gaya hidup, atau rutinitas sosial.



Namun, jika kebiasaan ini membuat seseorang merasa cemas, sulit fokus, mudah stres, atau bahkan tidak bisa menikmati pagi tanpa ponsel, mungkin sudah waktunya untuk mulai mengatur ulang pola penggunaan gadget.



Beberapa psikolog menyarankan untuk memberi jeda 15–30 menit setelah bangun tidur sebelum membuka ponsel. Waktu singkat tersebut dapat digunakan untuk minum air, bernapas tenang, stretching, berdoa, atau sekadar menikmati suasana pagi.



Kebiasaan kecil itu ternyata bisa membantu otak memulai hari dengan lebih stabil dan tidak langsung dipenuhi tekanan digital.



Penutup



Cara seseorang memulai pagi sering kali mencerminkan kondisi mental dan emosionalnya. Orang yang langsung mengecek ponsel setelah bangun tidur umumnya menunjukkan ciri seperti ketergantungan digital, FOMO, kebutuhan kontrol, hingga kecenderungan mencari validasi sosial.



Meski terlihat sederhana, kebiasaan ini dapat memengaruhi fokus, suasana hati, dan kualitas hidup jika dilakukan secara berlebihan.



