Menurut Psikologi, 7 Cara Anda Memberi Tip yang Diam-Diam Mengungkap Kelas Sosial

seseorang yang memberi tip di cafe Sumber foto: Freepik/Drazen Zigic
JawaPos.com - Memberi tip sering dianggap urusan sepele—sekadar tambahan kecil setelah menerima layanan. Namun dalam psikologi sosial, perilaku sekecil apa pun jarang benar-benar netral.
Cara seseorang memberi tip, kapan ia memberi, bagaimana sikap tubuhnya, bahkan kata-kata yang menyertainya, kerap menjadi sinyal tak sadar tentang latar belakang sosial, cara pandang terhadap uang, dan posisi kelas yang ia internalisasi sejak lama.
Menariknya, pekerja layanan—pelayan restoran, pengemudi, terapis pijat, porter hotel—sering kali sangat peka membaca sinyal-sinyal ini. Bukan karena mereka menghakimi, melainkan karena pengalaman berulang membuat pola-pola itu terlihat jelas.
Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh cara memberi tip yang, menurut psikologi, secara halus memberi tahu dari kelas sosial mana seseorang berasal.
1. Memberi Tip dengan Nada “Mengajar”
Orang yang memberi tip sambil berkata, “Lain kali lebih cepat ya” atau “Kalau pelayanannya begini, tip-nya bisa lebih besar”, tanpa sadar sedang memosisikan diri sebagai pihak yang lebih tinggi. Dalam psikologi kelas sosial, ini sering muncul pada individu yang memandang uang sebagai alat kontrol.
Bukan besarnya tip yang menjadi sinyal, melainkan relasi kuasa yang dibangun. Kelas sosial yang terbiasa berada di posisi dominan cenderung melihat tip sebagai alat koreksi, bukan apresiasi. Pesan yang diterima pekerja layanan bukan “terima kasih”, melainkan “saya punya kuasa menilai Anda”.
2. Memberi Tip Sangat Kecil Tapi Ditampilkan dengan Gestur Besar
Ada orang yang memberi tip minimal, namun dengan gestur teatrikal: uang ditaruh perlahan, disertai tatapan penuh makna, atau kalimat seperti “Ini ada sedikit buat kamu”. Dalam kacamata psikologi, ini sering mencerminkan kebutuhan akan pengakuan sosial.
Perilaku ini lebih sering diasosiasikan dengan kelas sosial yang sedang berusaha naik (aspiring class). Tip menjadi simbol status, bukan nilai ekonominya. Yang penting bukan manfaat bagi penerima, melainkan citra diri si pemberi sebagai “orang mampu dan dermawan”.
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa