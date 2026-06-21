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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 21 Juni 2026 | 22.09 WIB

Menurut Psikologi, 7 Cara Anda Memberi Tip yang Diam-Diam Mengungkap Kelas Sosial

seseorang yang memberi tip di cafe Sumber foto: Freepik/Drazen Zigic - Image

seseorang yang memberi tip di cafe Sumber foto: Freepik/Drazen Zigic

JawaPos.com - Memberi tip sering dianggap urusan sepele—sekadar tambahan kecil setelah menerima layanan. Namun dalam psikologi sosial, perilaku sekecil apa pun jarang benar-benar netral.

Cara seseorang memberi tip, kapan ia memberi, bagaimana sikap tubuhnya, bahkan kata-kata yang menyertainya, kerap menjadi sinyal tak sadar tentang latar belakang sosial, cara pandang terhadap uang, dan posisi kelas yang ia internalisasi sejak lama.

Menariknya, pekerja layanan—pelayan restoran, pengemudi, terapis pijat, porter hotel—sering kali sangat peka membaca sinyal-sinyal ini. Bukan karena mereka menghakimi, melainkan karena pengalaman berulang membuat pola-pola itu terlihat jelas. 

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh cara memberi tip yang, menurut psikologi, secara halus memberi tahu dari kelas sosial mana seseorang berasal.

1. Memberi Tip dengan Nada “Mengajar”

Orang yang memberi tip sambil berkata, “Lain kali lebih cepat ya” atau “Kalau pelayanannya begini, tip-nya bisa lebih besar”, tanpa sadar sedang memosisikan diri sebagai pihak yang lebih tinggi. Dalam psikologi kelas sosial, ini sering muncul pada individu yang memandang uang sebagai alat kontrol.

Bukan besarnya tip yang menjadi sinyal, melainkan relasi kuasa yang dibangun. Kelas sosial yang terbiasa berada di posisi dominan cenderung melihat tip sebagai alat koreksi, bukan apresiasi. Pesan yang diterima pekerja layanan bukan “terima kasih”, melainkan “saya punya kuasa menilai Anda”.

2. Memberi Tip Sangat Kecil Tapi Ditampilkan dengan Gestur Besar

Ada orang yang memberi tip minimal, namun dengan gestur teatrikal: uang ditaruh perlahan, disertai tatapan penuh makna, atau kalimat seperti “Ini ada sedikit buat kamu”. Dalam kacamata psikologi, ini sering mencerminkan kebutuhan akan pengakuan sosial.

Perilaku ini lebih sering diasosiasikan dengan kelas sosial yang sedang berusaha naik (aspiring class). Tip menjadi simbol status, bukan nilai ekonominya. Yang penting bukan manfaat bagi penerima, melainkan citra diri si pemberi sebagai “orang mampu dan dermawan”.

Editor: Hanny Suwindari
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