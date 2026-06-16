8 Perilaku Halus yang dengan Cepat Mengungkapkan Kelas Sosial Seseorang yang Kebanyakan Orang Tidak Sadari Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang mengira kelas sosial hanya terlihat dari pakaian bermerek, mobil mewah, atau jumlah uang di rekening. Padahal, menurut berbagai penelitian dalam psikologi sosial, status sosial sering kali tercermin melalui kebiasaan kecil dan perilaku sehari-hari yang bahkan tidak disadari oleh pelakunya.

Menariknya, tanda-tanda ini tidak selalu berkaitan dengan kekayaan. Seseorang yang berasal dari lingkungan sosial tertentu cenderung mengembangkan pola komunikasi, cara berpikir, dan kebiasaan yang khas. Inilah yang membuat psikolog sering mengatakan bahwa kelas sosial tidak hanya tentang apa yang dimiliki seseorang, tetapi juga tentang bagaimana ia berinteraksi dengan dunia.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (15/6), terdapat delapan perilaku halus yang sering mengungkapkan kelas sosial seseorang, meskipun kebanyakan orang jarang menyadarinya.

1. Cara Berbicara dan Memilih Kata

Psikologi sosial menunjukkan bahwa lingkungan tempat seseorang tumbuh sangat memengaruhi gaya komunikasinya. Orang yang dibesarkan dalam lingkungan dengan tingkat pendidikan tinggi biasanya terbiasa menggunakan kosakata yang lebih beragam dan mampu menjelaskan gagasan secara terstruktur.

Namun, hal ini bukan berarti mereka lebih pintar atau lebih baik. Ini lebih berkaitan dengan paparan terhadap buku, diskusi, dan budaya yang mereka alami sejak kecil.

Bahkan tanpa melihat penampilan seseorang, cara ia mengutarakan pendapat sering kali sudah memberi petunjuk mengenai latar belakang sosialnya.

2. Cara Memperlakukan Orang yang Tidak Memiliki Kekuasaan

Salah satu indikator yang paling diperhatikan dalam psikologi adalah bagaimana seseorang memperlakukan pelayan restoran, petugas kebersihan, sopir, atau staf pelayanan.