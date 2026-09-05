Bukan Sekadar Soal Uang, 7 Karakter Ini Kerap Dimiliki Orang yang Gemar Memberi Tip

Ilustrasi seseorang yang memberi tip dengan murah hati
JawaPos.com – Memberikan tip kepada pekerja jasa menjadi salah satu cara yang dilakukan sebagian orang untuk menunjukkan apresiasi. Tip bisa diberikan kepada pelayan restoran, pengemudi, kurir, petugas hotel, hingga pekerja lain setelah menerima layanan.
Bagi sebagian orang, pemberian tip mungkin hanya dianggap sebagai bagian dari kebiasaan atau budaya. Namun, tindakan tersebut juga dapat mencerminkan bagaimana seseorang menghargai usaha orang lain dan merespons interaksi sosial.
Kebiasaan memberi tip tentu tidak bisa dijadikan alat untuk menentukan kepribadian seseorang secara pasti. Meski demikian, beberapa karakter positif kerap dikaitkan dengan perilaku prososial dan kemurahan hati.
Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah karakteristik yang sering diasosiasikan dengan orang yang senang memberikan tip secara tulus dan murah hati.
Seseorang yang mudah memberikan apresiasi kepada pekerja jasa mungkin memiliki kemampuan untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain.
Mereka memahami bahwa pekerjaan di sektor jasa membutuhkan tenaga, waktu, kesabaran, dan kemampuan menghadapi berbagai macam pelanggan. Kesadaran tersebut dapat mendorong mereka memberikan penghargaan lebih atas pelayanan yang diterima.
Bagi mereka, tip bukan hanya tambahan uang, tetapi juga bentuk sederhana untuk mengatakan bahwa usaha seseorang dihargai.
Kemurahan hati juga dapat berkaitan dengan cara seseorang memandang kehidupan. Orang yang terbiasa berbagi mungkin memiliki keyakinan bahwa memberikan sesuatu kepada orang lain tidak selalu berarti dirinya kehilangan.
Mereka dapat memandang kebaikan sebagai sesuatu yang bernilai meskipun tidak selalu mendapatkan balasan secara langsung.
Pola pikir semacam ini membuat seseorang lebih nyaman berbagi ketika memiliki kesempatan dan kemampuan untuk melakukannya.
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Jawa Pos
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