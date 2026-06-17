7 Perilaku yang Dihentikan oleh Orang Percaya Diri yang Mengubah Segalanya Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Percaya diri sering dianggap sebagai bakat alami yang hanya dimiliki oleh sebagian orang. Padahal, psikologi menunjukkan bahwa rasa percaya diri lebih banyak dibentuk oleh kebiasaan dan cara berpikir daripada faktor bawaan. Menariknya, orang yang benar-benar percaya diri bukan hanya memiliki kebiasaan tertentu, tetapi juga berhenti melakukan beberapa hal yang justru menghambat perkembangan diri.

Perubahan besar dalam hidup sering kali dimulai dari apa yang kita tinggalkan. Ketika seseorang berhenti melakukan kebiasaan yang merusak harga diri, cara pandang terhadap diri sendiri dan dunia di sekitarnya pun berubah secara signifikan.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (16/6), terdapat tujuh hal yang biasanya dihentikan oleh orang percaya diri, dan bagaimana hal tersebut mampu mengubah segalanya menurut psikologi.

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1. Berhenti Terlalu Memikirkan Pendapat Orang Lain

Salah satu ciri utama orang yang percaya diri adalah mereka tidak menjadikan penilaian orang lain sebagai pusat kehidupan mereka. Bukan berarti mereka tidak peduli sama sekali terhadap masukan, tetapi mereka mampu membedakan antara kritik yang membangun dan sekadar opini yang tidak relevan.

Psikologi menyebut kecenderungan untuk selalu mencari validasi eksternal sebagai sesuatu yang dapat melemahkan harga diri. Ketika kebahagiaan bergantung pada persetujuan orang lain, seseorang akan lebih mudah merasa cemas dan takut membuat kesalahan.

Orang percaya diri memahami bahwa tidak semua orang akan menyukai mereka, dan itu adalah hal yang normal. Mereka lebih fokus pada nilai, tujuan, dan prinsip yang mereka yakini.

2. Berhenti Membandingkan Diri dengan Orang Lain

Di era media sosial, membandingkan diri dengan orang lain menjadi semakin mudah. Namun, penelitian psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan ini sering kali memicu rasa tidak puas, kecemasan, bahkan depresi.