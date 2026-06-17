7 Perilaku yang Dihentikan oleh Orang Percaya Diri yang Mengubah Segalanya Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

Ilustrasi seseorang yang berubah menjadi lebih percaya diri (Magnific/Lifestylememory)
JawaPos.com - Percaya diri sering dianggap sebagai bakat alami yang hanya dimiliki oleh sebagian orang. Padahal, psikologi menunjukkan bahwa rasa percaya diri lebih banyak dibentuk oleh kebiasaan dan cara berpikir daripada faktor bawaan. Menariknya, orang yang benar-benar percaya diri bukan hanya memiliki kebiasaan tertentu, tetapi juga berhenti melakukan beberapa hal yang justru menghambat perkembangan diri.
Perubahan besar dalam hidup sering kali dimulai dari apa yang kita tinggalkan. Ketika seseorang berhenti melakukan kebiasaan yang merusak harga diri, cara pandang terhadap diri sendiri dan dunia di sekitarnya pun berubah secara signifikan.
Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (16/6), terdapat tujuh hal yang biasanya dihentikan oleh orang percaya diri, dan bagaimana hal tersebut mampu mengubah segalanya menurut psikologi.
Baca Juga: 8 Perilaku Sopan yang dengan Cepat Membuat Orang Akrab dengan Anda dalam Hitungan Menit Menurut Psikologi
1. Berhenti Terlalu Memikirkan Pendapat Orang Lain
Salah satu ciri utama orang yang percaya diri adalah mereka tidak menjadikan penilaian orang lain sebagai pusat kehidupan mereka. Bukan berarti mereka tidak peduli sama sekali terhadap masukan, tetapi mereka mampu membedakan antara kritik yang membangun dan sekadar opini yang tidak relevan.
Psikologi menyebut kecenderungan untuk selalu mencari validasi eksternal sebagai sesuatu yang dapat melemahkan harga diri. Ketika kebahagiaan bergantung pada persetujuan orang lain, seseorang akan lebih mudah merasa cemas dan takut membuat kesalahan.
Orang percaya diri memahami bahwa tidak semua orang akan menyukai mereka, dan itu adalah hal yang normal. Mereka lebih fokus pada nilai, tujuan, dan prinsip yang mereka yakini.
2. Berhenti Membandingkan Diri dengan Orang Lain
Di era media sosial, membandingkan diri dengan orang lain menjadi semakin mudah. Namun, penelitian psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan ini sering kali memicu rasa tidak puas, kecemasan, bahkan depresi.
Orang yang memiliki rasa percaya diri yang sehat menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Mereka tidak mengukur kesuksesan berdasarkan pencapaian orang lain, melainkan berdasarkan perkembangan diri mereka sendiri.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang
Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!